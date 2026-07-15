“Mất ăn mất ngủ” vì dịch vụ kiểm tra quy hoạch

Từ đầu năm 2026 đến nay, sự bùng nổ của các trang web, ứng dụng cung cấp bản đồ quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất đã đưa nhiều người dân vào tình cảnh dở khóc dở cười. Thậm chí, giao dịch bị đình trệ chỉ vì thông tin sai lệch so với thực tế.

Anh Chung - môi giới bất động sản tại QLand cho biết, cách đây 1 tháng giao dịch nhà thổ cư tại phường Thanh Xuân của anh suýt đổ bể vì ứng dụng kiểm tra quy hoạch. Theo anh, chủ nhà và khách đã thống nhất được giá và ngày công chứng. Tuy nhiên trước khi công chứng 2 ngày, người mua bất ngờ kiểm tra trên ứng dụng quy hoạch và thấy rằng diện tích có sự chênh lệch. Trong khi diện tích thực tế và trên sổ đỏ là 35m2 thì ứng dụng cho kết quả chỉ còn 31m2. Điều này khiến người mua muốn hủy hợp đồng và đòi lại tiền cọc.

“Bối cảnh hiện nay tìm được người mua cũng khá khó khăn, trong khi chủ nhà cần tiền gấp muốn bán ngay. Để giải quyết hài hòa, tôi đã nhờ chủ nhà tới Văn phòng Đăng ký Đất đai làm việc, kết quả là thông tin diện tích sổ đỏ đã chính xác. Giao dịch bị đình trệ mất thêm khoảng 1 tuần”, anh nói.

Không chỉ sai lệch diện tích, sự nhiễu loạn dữ liệu giữa các nền tảng còn đẩy gia đình anh Vũ Tùng (Thường Tín, Hà Nội) vào cảnh khốn đốn. Đầu năm nay, lo lắng dự án giao thông lớn sắp triển khai sẽ lấy vào nhà mình, anh Tùng tải nhiều ứng dụng quy hoạch để đối chiếu. Hậu quả là cả nhà "mất ăn mất ngủ" khi một căn nhà nhưng mỗi ứng dụng lại cho ra kết quả khác nhau.

“Có ứng dụng thì vẽ quy hoạch toàn bộ nhà tôi, ứng dụng khác thì cho kết quả chỉ quy hoạch 1 nửa nhà. Không chỉ gia đình tôi, rất nhiều hàng xóm sau khi kiểm tra cùng các ứng dụng này cũng rất hoang mang”, anh nói.

Chủ động kiểm tra quy hoạch về căn nhà của mình trên trang web dịch vụ, anh M. (Từ Liêm, Hà Nội) lại chuốc thêm nỗi lo vào người. Trang này hiển thị cạnh nhà anh có một con ngách nhỏ, trái ngược hoàn toàn với hiện trạng nhà cửa xây kín bưng trên thực tế.

Ngách nhỏ không tồn tại trên thực tế khiến anh M. rơi vào cảnh hoang mang (ảnh chụp màn hình).

Vội vã tìm đến Văn phòng Đăng ký Đất đai để đối chiếu, anh mới vỡ lẽ dữ liệu trên mạng là hoàn toàn vô căn cứ. "Các trang mạng cho kết quả sai lệch bừa bãi rất dễ đẩy người dân vào 'ma trận' thông tin. Nếu không tỉnh táo đi kiểm chứng chéo với cơ quan chức năng, người dân rất dễ hoảng loạn khi thấy tài sản của mình bị sai lệch so với thực tế", anh M. chia sẻ.

Cảnh giác với thông tin không chính thống

Dưới góc độ thị trường, ông Ngô Trường Giang - Chủ phòng giao dịch bất động sản An Phát Đạt cho rằng: "Các ứng dụng tra cứu mạng hiện nay đa phần dùng dữ liệu cũ hoặc không có độ chính xác tuyệt đối. Để bảo vệ tài sản, người dân chỉ cần mang bản sao sổ đỏ đến Trung tâm Hành chính công hoặc Văn phòng Đăng ký Đất đai sở tại nộp hồ sơ. Kết quả trả lời bằng văn bản từ cơ quan chức năng mới vững chắc và chính xác nhất".

Anh Giang cho biết, người dân có thể đặt lịch kiểm tra quy hoạch về thửa đất ngay trên ứng dụng IHanoi. Đến lịch hẹn người dân chỉ cần có mặt tại Trung tâm Hành chính công hoặc Văn phòng Đăng ký Đất đai mà không mất quá nhiều thời gian.

Liên quan đến các thông tin quy hoạch đang được chia sẻ trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định, đây không phải là nguồn thông tin chính thống và chưa được kiểm chứng.

"Việc căn cứ vào những thông tin trên mạng để khẳng định nội dung quy hoạch là chưa đầy đủ và thiếu cơ sở", lãnh đạo Sở nhấn mạnh.

Theo vị lãnh đạo, sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, Sở sẽ tiếp tục chuẩn hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu quy hoạch cấp dưới, bao gồm quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết. Dự kiến đến tháng 12/2026, hệ thống dữ liệu quy hoạch sẽ cơ bản được chuẩn hóa, đưa vào hệ thống dùng chung của thành phố và công khai trên các cổng thông tin chính thức của thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các cơ quan liên quan.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện các cổng thông tin điện tử, phần mềm và ứng dụng tra cứu để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin quy hoạch. Những dữ liệu được cung cấp qua các kênh chính thức sẽ bảo đảm tính chính xác và xác thực.

Liên quan đến việc một số nền tảng thu tiền để cung cấp thông tin quy hoạch, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông qua các nguồn thông tin không chính thống.