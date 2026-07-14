Những câu hỏi đặt ra với dự án BT cải tạo sông Nhuệ vừa được đề xuất cho Tập đoàn Geleximco thực hiện

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký tờ trình gửi HĐND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Một phần Tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 8/7/2026 của UBND TP Hà Nội

Theo UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 75.115 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2029. Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt với nhà đầu tư thực hiện dự án là Tập đoàn Geleximco - Công ty CP.

Dự án nằm trên khu vực dọc sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Dự án gồm 4 dự án thành phần gồm: Giải phóng mặt bằng; Cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; Xây dựng đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; Đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Về phương thức thanh toán sơ bộ, UBND TP Hà Nội cho biết các dự án đối ứng đã có quy hoạch phân khu khoảng 218,5ha. Trong đó có khoảng 117ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh; 100ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại phường Yên Nghĩa; 1,5ha dự án đầu tư xây dựng lô CT5 khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Bên cạnh đó là các dự án đối ứng theo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gồm 135ha. Trong đó có 20ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dọc đường quốc lộ 32; 20ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dọc trục đại lộ hồ Tây - Ba Vì; 95ha dự án đầu tư xây dựng ô đất đầu cống Liên Mạc; các quỹ đất khác dự kiến thu hồi hai bên sông khi triển khai dự án. UBND TP Hà Nội cho biết giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 69.106 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, quỹ đất đề xuất chỉ là quỹ đất nghiên cứu để xác định quỹ đất dự kiến thanh toán và sẽ được tiếp tục nghiên cứu làm rõ và xác định chi tiết trong giai đoạn sau, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và Nhà nước (giảm phát sinh chi phí lãi vay đầu tư xây dựng công trình BT).

Những câu hỏi cần làm rõ

Thẩm tra Tờ trình của UBND TP Hà Nội đề xuất cho Tập đoàn Geleximco thực hiện dự án BT cải tạo sông Nhuệ nói trên, Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội đề nghị làm rõ một số nội dung quan trọng.

Trích yếu một số nội dung trong Báo cáo Thẩm tra về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội.

Cụ thể, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nhưng hồ sơ mới xác định sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.115 tỷ đồng, giá trị công trình BT, giá trị quỹ đất thanh toán và phương thức thanh toán chưa được xác định đầy đủ.

Cùng với đó, theo Ban Đô thị, hồ sơ chưa làm rõ thời điểm, lộ trình thanh toán, tiến độ giao quỹ đất, cơ chế bù trừ và xử lý chênh lệch giữa giá trị công trình BT với giá trị quỹ đất thanh toán. Đồng thời chưa đánh giá đầy đủ khả năng huy động vốn của nhà đầu tư, chi phí vốn, chi phí lãi vay, khả năng cân đối nguồn lực và các rủi ro tài chính trong quá trình thực hiện dự án.

Cơ quan thẩm tra cũng cho hay các dự án đối ứng chỉ nêu được khu vực, nhưng chưa xác định rõ vị trí cụ thể.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị UBND TP Hà Nội giải trình, làm rõ, bổ sung một số nội dung khác.

Về phương án tài chính của dự án, theo hồ sơ, tổng giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 69.106 tỷ đồng, thấp hơn sơ bộ tổng mức đầu tư sau thẩm định khoảng 6.010 tỷ đồng (tương đương khoảng 8%).

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho biết phương án tài chính chưa làm rõ cơ sở xử lý phần chênh lệch này, đồng thời quỹ đất dự kiến thanh toán chưa được rà soát đầy đủ về ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, tính pháp lý, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khả năng chồng lấn với các dự án khác.

Đối với phương án phát triển quỹ đất hai bên tuyến và các khu vực hưởng lợi từ dự án để thanh toán hợp đồng BT, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn từng khu đất, sự phù hợp với quy hoạch, khả năng giải phóng mặt bằng, giá trị dự kiến và lộ trình tạo lập quỹ đất, đồng thời đánh giá tính khả thi của phương án.

Về sử dụng đất và giải phóng mặt bằng, cơ quan thẩm tra cho biết dự án có quy mô thu hồi đất lớn nhưng hồ sơ chưa đánh giá phạm vi ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, khả năng bố trí quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, tiến độ giải phóng mặt bằng và các rủi ro có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị xem xét, làm rõ tính khả thi của mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026 và hoàn thành dự án vào năm 2029.