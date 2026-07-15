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Dân Hà Nội 'hờ hững' với đất nền, hào hứng với chung cư - Chuyên gia lý giải nguyên nhân

| | Bất động sản

Thông tin trên được chuyên gia phân tích và đưa ra tại sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026, diễn ra ngày 14/7.

Cụ thể, theo ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Khu vực Batdongsan.com.vn, lượt tìm kiếm sản phẩm nhà riêng đã giảm mạnh từ 26% (thời điểm cuối năm 2025) xuống còn 17% (trong tháng 6/2026). Trái lại, tỷ trọng người quan tâm tới dự án chung cư tại Hà Nội tăng từ 38% (trong tháng 1/2026) lên 49% vào tháng 6/2026.

Từ số liệu trên, ông nhận định, văn hoá sở hữu đất nền, nhà liền thổ hay tích luỹ tài sản đã "truyền đời" trong tâm lý người dân tại khu vực Thủ đô đã thay đổi. Văn hoá tích sản đang chuyển thành văn hoá sở chung cư hay sở hữu tài sản thực.

Dân Hà Nội 'hờ hững' với đất nền, hào hứng với chung cư - Chuyên gia lý giải nguyên nhân- Ảnh 1.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Khu vực Batdongsan.com.vn

"90% môi giới cho biết giao dịch đất nền đã suy giảm", ông Tuấn cung cấp thêm dữ liệu củng cố và cho rằng, dòng tiền vào bất động sản đã không còn đi theo kỳ vọng tăng giá như trước đây.

Trong khi đó, thông tin quy hoạch trở thành một trong những căn cứ quan trọng để người mua, nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản định vị cơ hội.

Tại thị trường TP.HCM, thông tin đáng chú ý là người dân đang sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các dự án nằm gần hạ tầng quan trọng, như metro.

Có tới 91% ý kiến cho rằng sẵn sàng trả thêm để sở hữu bất động sản gần hạ tầng trọng điểm. Còn mức đầu tư thêm được lựa chọn nhiều nhất là 5–10%.

Không còn hô hào tăng giá nhà đất theo tin đồn

Tóm lại, theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch - hạ tầng - minh bạch thông tin - nhu cầu thực. Trong đó, quy hoạch và hạ tầng trở thành lực kéo quan trọng, tái phân bổ nguồn cung và lực cầu.

Tại Hà Nội và TP.HCM, các định hướng quy hoạch dài hạn, cùng với những dự án hạ tầng trọng điểm đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản. Nguồn cung mới không còn chỉ tập trung ở lõi trung tâm, mà dịch chuyển ra các khu vực cận trung tâm, vùng vệ tinh và những trục phát triển mới.

Về xu hướng thị trường, khảo sát từ Batdongsan.com.vn cho thấy, 53% môi giới đánh giá chung cư là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong 6 tháng tới, cao hơn nhà riêng (25%); đất nền (11%); nhà mặt phố (7%); bất động sản nghỉ dưỡng (3%) và biệt thự (2%).

Theo Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh - Quản lý Kinh doanh cấp cao Batdongsan.com.vn, khách hàng vẫn nhận định giá nhà đất có khả năng tăng trong 6 tháng tới, thanh khoản thị trường có thể cải thiện trong thời gian ngắn.

"Thị trường đã không còn hiện tượng hô hào tăng giá bất động sản theo tin đồn, thay vào đó là sự cân bằng giữa kỳ vọng tăng giá và những rủi ro trước mắt", bà nói./

Theo Trần Chung

An ninh tiền tệ

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