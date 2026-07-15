Cận cảnh đại công trường Trung tâm Hội nghị APEC trước ngày về đích

Hiện, trên công trường, các mũi thi công được triển khai ở nhiều khu vực với cường độ cao. Tiếng máy móc, cần cẩu và hoạt động vận chuyển vật tư diễn ra liên tục, tạo nên không khí lao động khẩn trương tại một trong những công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.