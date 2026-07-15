Cận cảnh đại công trường Trung tâm Hội nghị APEC trước ngày về đích
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Theo Nguyễn Dũng - Phạm Thanh 15-07-2026 - 18:25 PM |
Bất động sản
Những cần cẩu khổng lồ vươn cao, tiếng máy móc vang vọng suốt ngày đêm, hàng nghìn công nhân miệt mài bám công trường bất chấp mưa nắng... Đại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC đang bước vào giai đoạn nước rút, thi công khẩn trương để kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giữa tháng 7/2026, Đại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khoảng 3.000 công nhân cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động, thi công liên tục để bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Sau hơn một năm triển khai, công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính và hệ mái quy mô lớn, hiện chuyển sang giai đoạn hoàn thiện ngoại thất bên ngoài và chuẩn bị thi công nội thất.
Ông Vũ Mạnh Cường - Giám sát xây dựng Ban Quản lý Dự án Trung tâm Hội nghị APEC (Tập đoàn Sun Group), cho biết mục tiêu là hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026, sau đó tập trung toàn lực cho công tác lắp đặt nội thất, hệ thống kỹ thuật, thiết bị... để kịp bàn giao công trình vào giữa năm 2027.
Để đáp ứng tiến độ, các nhà thầu duy trì khoảng 3.000 công nhân làm việc thường xuyên tại công trường, tổ chức thi công nhiều ca liên tục, tăng cường các kíp làm việc ban đêm nhằm tận dụng tối đa thời gian.
Theo đại diện đơn vị thi công, nhân lực vẫn tiếp tục được bổ sung hằng ngày. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều tổ đội vẫn mặc áo mưa để thi công, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Song song với việc hoàn thiện lớp vỏ công trình, các đơn vị chuyên ngành cũng đã tiếp nhận mặt bằng để triển khai các hạng mục nội thất, hệ thống kỹ thuật. Việc nhiều nhà thầu cùng thi công đồng thời giúp rút ngắn thời gian thực hiện và bảo đảm tiến độ chung.
Hiện, trên công trường, các mũi thi công được triển khai ở nhiều khu vực với cường độ cao. Tiếng máy móc, cần cẩu và hoạt động vận chuyển vật tư diễn ra liên tục, tạo nên không khí lao động khẩn trương tại một trong những công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.
Theo Ban Quản lý dự án, tại hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt hơn 90%. Công tác lắp dựng kết cấu thép hoàn thành 13/13 bay, hiện đang triển khai lợp mái theo hình thức cuốn chiếu và thi công các hạng mục hoàn thiện.
Đối với Nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép cũng đạt khoảng 90%. Những cấu kiện kết cấu thép đầu tiên đã được lắp dựng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành toàn bộ tổ hợp đúng kế hoạch.
Sau khi hoàn thành, Trung tâm Hội nghị APEC sẽ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện cấp cao quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm hội nghị, triển lãm quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch MICE và thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Clip đại công trường Trung tâm Hội nghị APEC trước ngày "về đích".
Theo Nguyễn Dũng - Phạm Thanh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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