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Người thân Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang muốn gom thêm cổ phiếu NLG

| | Bất động sản

Ông Nguyễn Hiệp- con trai của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích đầu tư.

Mới đây, ông Nguyễn Hiệp, con trai của ông Nguyễn Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) đã có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hiệp đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7/2026 đến ngày 15/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hiệp đang sở hữu hơn 6,8 triệu cổ phiếu NLG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,41% vốn tại Nam Long. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức hơn 7,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,61%.

Người thân Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang muốn gom thêm cổ phiếu NLG - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NLG

Trước đó, một người con trai khác của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Nam cũng đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG trong khoảng thời gian từ ngày 8/7/2026 đến ngày 6/8/2026 nhằm mục đích đầu tư.

Nếu thành công, ông Nam sẽ tăng sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 6,8 triệu cổ phiếu lên mức 7,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,4% lên mức 1,6% vốn tại Nam Long.

Cũng tại các văn bản này cho thấy, ông Nguyễn Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT Nam Long đang sở hữu gần 38,2 triệu cổ phiếu NLG (tỷ lệ 7,86%).

Trong một diễn biến khác, Nam Long đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Cụ thể, Nam Long phê duyệt việc ký kết Văn bản thỏa thuận bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Nam Long Land tại VIB nhằm bảo lãnh khoản vay ngắn hạn số tiền 200 tỷ đồng để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của Nam Long.

Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm nợ gốc tối đa 200 tỷ đồng, lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo các Hợp đồng cho vay hạn mức, các Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa công ty và VIB.

Thời hạn bảo lãnh cho đến khi Nam Long Land hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến khoản vay này đối với VIB.

Theo tìm hiểu, Nam Long Land hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ quản lý. Tính đến ngày 31/3/2026, doanh nghiệp này đang là công ty con của Nam Long với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 100%.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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