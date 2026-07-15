Thời hoàng kim đi qua, nhà mặt phố Hà Nội ồ ạt treo biển tìm khách

Nhiều cửa hàng đồng loạt đóng cửa

Dạo qua một loạt con phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội như Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Hàng Bông, Nguyễn Thái Học, Kim Mã… xuất hiện hàng loạt cửa hàng đóng cửa treo biển “cho thuê cửa hàng” và cảnh mua sắm tấp nập mỗi khi phố lên đèn như lùi vào quá khứ.

Đã từng mở chuỗi thời trang trên các con phố như Chùa Bộc, Cầu Giấy, Kim Mã, Xã Đàn, nay chị Phùng Thuý (phường Ba Đình, Hà Nội) đã phải đóng 3 cửa hàng, còn lại cầm cự một cửa hàng trên phố Kim Mã nhằm giải phóng lượng hàng tồn kho.

Chị Thuý cho biết, từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến giờ kinh doanh vô cùng “bết bát”, bao nhiêu thành quả lãi từ trước tới nay đã phải bù ra khoản lỗ trong mấy năm. Theo chị chia sẻ, nguyên nhân là giá thuê mặt bằng cao, chi phí thuê nhân công cao đã đội vào giá thành sản phẩm nên rất khó bán hàng. Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng hiện nay đã khác, khách hàng không cần đến cửa hàng mua, mà chủ yếu mua online. Hồi tháng 5/2026, chủ nhà đã thông báo tăng giá lên 15%. Với cửa hàng diện tích mặt bằng 60m2 x 3 tầng, giá thuê 65 triệu đồng/tháng, bắt đầu tháng 6 tăng lên 15%.

“Từ giờ đến cuối năm, xem tình hình kinh doanh có ấm lên không, nếu vẫn đìu hiu như thế này tôi sẽ đóng cửa vì không đủ tài chính gồng gánh nữa”, chị Thuý nói.

Tương tự, chị Lan Anh, kinh doanh các phụ kiện làm đẹp trên phố Cầu Giấy cũng chia sẻ, đang tìm khách hàng nhận chuyển nhượng cửa hàng hoặc thanh lý hết số hàng còn lại. Vừa bán hàng trực tiếp, vừa kinh doanh online để lấy “ngắn nuôi dài”.

Theo chị Lan Anh, nếu như cách đây vài năm, khách hàng tới mua trực tiếp nườm nượp; thế nhưng hai năm trở lại đây, doanh thu giảm sút nghiêm trọng, khách đến cửa hàng thưa dần, có những hôm ngày được 2-3 khách. Chị nhận ra giữa bối cảnh “đông khách hỏi, ít khách mua”, việc giữ mặt bằng là gánh nặng.

Ông Nguyễn Anh Đức, Công ty bất động sản ABLand cho biết, hiện thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng. Không chỉ các giao dịch mua bán kém thanh khoản, mà loại hình nhà phố cho thuê còn “bi đát” hơn.

Theo anh Đức, nhiều căn mặt tiền rộng, vị trí đẹp, rao thuê từ đầu năm đến giờ vẫn chưa có khách. Chủ nhà buộc phải giảm giá, nhưng mức giảm chưa đủ để thuyết phục người thuê trong bối cảnh kinh doanh nhiều rủi ro.

Nguyên nhân đầu tiên và dễ thấy nhất là chi phí thuê mặt bằng quá cao so với hiệu quả kinh doanh thực tế. Trong bối cảnh sức mua suy giảm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhiều hộ kinh doanh nhỏ và vừa không còn đủ khả năng “gánh” mức tiền thuê từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã làm thay đổi căn bản cách thức kinh doanh. Với nhiều ngành hàng như thời trang, phụ kiện, đồ gia dụng, việc duy trì cửa hàng mặt phố không còn là điều kiện bắt buộc. Thay vào đó, bán hàng online, kết hợp kho bãi trong ngõ hoặc ngoại thành, giúp giảm mạnh chi phí cố định.

Thương mại điện tử bùng nổ

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Công ty bất động sản DTJ đánh giá, việc các cửa hàng mặt phố gần đây đóng cửa một loạt cho thấy hoạt động kinh doanh đang tác động không nhỏ tới loại hình nhà cho thuê. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử cùng với xu hướng tiêu dùng ưu tiên trải nghiệm tại các trung tâm thương mại hiện đại dẫn đến tình trạng mặt bằng bán lẻ truyền thống vắng khách, khó thu hút và giữ chân khách thuê.

“Với tình hình hiện nay, các chủ sở hữu bất động sản, đặc biệt là nhóm nhà phố cho thuê, cần có sự điều chỉnh để thích nghi trong bối cảnh mới. Việc đưa giá thuê về đúng với giá trị thực là cần thiết, thay vì cạnh tranh nhau đẩy giá cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh có nhu cầu thuê mặt bằng”, ông Khánh nói.

Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nếu trước đây chủ nhà ở thế chủ động, có quyền “chọn mặt gửi vàng” và giữ giá cao, thì nay họ buộc phải linh hoạt hơn nếu không muốn mặt bằng trống dài hạn. Thực tế, không ít chủ nhà đã chấp nhận giảm sâu tới 30% trong những tháng đầu để hút khách, nhưng kết quả vẫn khá khiêm tốn.

Nguyên nhân sâu xa của bức tranh ảm đạm này không chỉ nằm ở chu kỳ kinh tế hay sức mua suy giảm mà còn xuất phát từ sự thay đổi căn bản trong hành vi tiêu dùng và mô hình kinh doanh. Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã làm xói mòn vai trò truyền thống của cửa hàng vật lý, đặc biệt với các ngành hàng như thời trang, phụ kiện hay đồ gia dụng.

Bên cạnh đó, những điều kiện thuê ngặt nghèo từng được xem là “chuẩn mực” của nhà phố, như: yêu cầu trả tiền trước 6 tháng đến cả năm, hợp đồng dài hạn thiếu linh hoạt...nay trở thành rào cản lớn, khiến khách không còn “mặn mà” thuê.

Còn ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin batdongsan.com.vn cũng đồng tình cho rằng, sự phát triển của thương mại điện tử khiến hoạt động mua sắm diễn ra đa dạng, linh hoạt hơn. Giờ đây, từ hàng ăn uống, tiêu dùng, may mặc… khách hàng hoàn toàn có thể mua online nên dẫn đến các cửa hàng kinh doanh ế ẩm.

Theo ông Quốc Anh, giá bán của loại hình nhà phố, đặc biệt ở các khu vực trung tâm thành phố lớn, ngày càng tăng cao. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh trên thị trường hiện tại vẫn chưa thể xem là tốt, nhiều cá nhân, đơn vị kinh doanh không dễ gánh được chi phí thuê mặt bằng. Điều đó dẫn đến tình trạng mặt bằng cho thuê đóng cửa.