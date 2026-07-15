Hawaco bị thu hồi một phần đất

Thông tin từ Ủy ban nhân nhân (UBND) TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 11/7/2026 về việc gia hạn thời hạn thuê đất cho Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội (Hawacom) tại số 44 Yên Phụ, phường Ba Đình.

Theo đó, điều chỉnh diện tích sử dụng đất của Hawacom tại số 44 Yên Phụ từ 21.485 m2 đất thành 15.180,9 m2 đất. Lý do là công ty bị thu hồi một phần đất thực hiện dự án theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của UBND TP và thực hiện sắp xếp tài sản công theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND TP; ranh giới khu đất xác định theo thực tế, được đo đạc và tính diện tích theo Chỉ giới đường đỏ mới.

Tổng diện tích sử dụng đất được gia hạn là 15.180,9 m2 đất, trong đó: 3.728,4 m2 đất làm Trung tâm điều hành ngành nước Hà Nội (gồm: 3.586,7m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ, thời hạn sử dụng đất được gia hạn kể từ ngày 15/10/2023 đến hết ngày 15/10/2043; 141,7 m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, tuyệt đối không được xây dựng công trình mới, khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao lại theo quy định, thời hạn sử dụng đất được gia hạn kể từ ngày 15/10/2023 đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, quy định của pháp luật nhưng không quá ngày 15/10/2043); 11.452,5 m2 đất sử dụng làm Nhà máy sản xuất nước (gồm: 11.266 m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ, thời hạn sử dụng đất được gia hạn kể từ ngày 15/10/2023 đến hết ngày 15/10/2043; 186,5 m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, tuyệt đối không được xây dựng công trình mới, khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao lại theo quy định, thời hạn sử dụng đất được gia hạn kể từ ngày 15/10/2023 đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, quy định của pháp luật nhưng không quá ngày 15/10/2043).

Ảnh minh họa: Hawacom

UBND TP giao Hawacom có trách nhiệm liên hệ với Thuế TP.Hà Nội để kiểm tra, rà soát, thanh quyết toán nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nộp nghĩa vụ tài chính còn thiếu (nếu có).

Liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục xác định giá đất tính thu tiền thuê đất; ký Hợp đồng thuê đất; bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thực hiện quản lý, sử dụng nhà, đất, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn Hawacom thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Về Hawacom, đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND TP.Hà Nội.

Hiện, doanh nghiệp đang có 1 công ty con (Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội) và 4 công ty liên kết (Công ty CP Viwaco, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Nước sạch Hà Nội, Công ty CP nước mặt sông Hồng, Công ty CP Tháp nước Hà Nội).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo công bố thông tin gửi UBND TP.Hà Nội hồi cuối tháng 6/2026, tổng doanh thu trong năm 2025 của Hawacom đạt 2.793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 239 tỷ đồng; lần lượt đạt 103,23% và 104,49% kế hoạch được giao.



