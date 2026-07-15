Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ có một số vi phạm về đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Một trong các nội dung đáng chú ý là việc đề xuất bổ sung thêm các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật (tại Điều 3 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP).

Theo đó, ngoài 3 trường hợp đã được quy định tại Nghị định 172/2025/NĐ-CP, dự thảo đề xuất bổ sung thêm trường hợp quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, dự thảo đề xuất chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung các trường hợp loại trừ, miễn trách nhiệm, giảm nhẹ mức kỷ luật

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các trường hợp loại trừ kỷ luật; miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ mức kỷ luật (tại khoản 1,2,3 Điều 4 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP).

Theo đó, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được loại trừ trách nhiệm kỷ luật :

a) Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

b) Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

c) Các trường hợp được loại trừ trách nhiệm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật trong trường hợp:

a) Thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không tiêu cực, không có hành vi gian lận, cố ý vi phạm pháp luật, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra.

b) Đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan.

c) Có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

d) Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

đ) Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau thì được giảm nhẹ mức kỷ luật :

a) Chủ động báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát;

b) Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm;

c) Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

d) Các trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài;

đ) Các trường hợp được giảm nhẹ khác theo quy định của pháp luật.

Bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật oan, sai

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi, bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật oan, sai (tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP). Theo đó, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án xác định việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là oan, sai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai tại cơ quan, đơn vị.

Trường hợp đã ban hành quyết định kỷ luật theo kết luận của bản án phúc thẩm và không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị oan, sai nhưng sau đó có thay đổi về hình phạt ở bản án mới theo quy định của pháp luật về tố tụng thì việc xử lý quyết định kỷ luật đã ban hành do cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định. Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.