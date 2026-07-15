Đèo Cả được chấp thuận nghiên cứu tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ đồng, dự án từng được Tập đoàn Sơn Hải kỳ vọng trở thành "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam"

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận cho Liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng (đại diện là CTCP Tập đoàn Đèo Cả) nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự kiến áp dụng hợp đồng BOT.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc chấp thuận chỉ nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật, không phải là quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và không làm phát sinh quyền ưu tiên của Liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng có trách nhiệm tổ chức khảo sát, nghiên cứu và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định; hoàn thành và gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Sở Tài chính trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày văn bản được ban hành.

Nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu trên địa bàn. Đồng thời, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, tại Tờ trình liên tịch số 11614 ngày 15/10/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phạm vi đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Theo phương án được hai địa phương thống nhất, tuyến cao tốc có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa) và điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 27C với đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng), với tổng chiều dài khoảng 80,81 km.

Điểm đầu và điểm cuối được lựa chọn tại các đầu mối giao thông lớn của Nha Trang và Đà Lạt nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22-24,75 m, tốc độ thiết kế 80-100 km/h, đi qua địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 25.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.171 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 18.889 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác 1.511 tỷ đồng; lãi vay 427 tỷ đồng và chi phí dự phòng 3.060 tỷ đồng.

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành trục giao thông Đông - Tây kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc trục dọc, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Đồng thời, tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo dư địa phát triển mới cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, trước khi Liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng được chấp thuận nghiên cứu dự án, Tập đoàn Sơn Hải cũng từng bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư tuyến cao tốc này.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải cho biết doanh nghiệp kỳ vọng xây dựng đây trở thành "tuyến cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam".

Đến cuối tháng 11/2025, tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án, Sở Tài chính cũng lên kế hoạch mời Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - đơn vị đã đề xuất đầu tư làm việc để thống nhất tỷ lệ vốn tham gia của nhà đầu tư.