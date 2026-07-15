Mở đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Theo Kế hoạch số 54/KH-SNNMT ngày 20-3-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; Kế hoạch số 2959/KH-BCA-BNN&MT ngày 29-3-2026 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian thực hiện kéo dài đến hết quý IV-2026. Trong đó, giai đoạn cao điểm được triển khai đến ngày 30-8-2026. Việc cập nhật, chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ được thực hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Thành phố phấn đấu hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạc, có trong cơ sở dữ liệu trước ngày 30-7-2026; đồng thời, hoàn thành việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp còn lại trước ngày 30-8-2026.

Thống kê đến ngày 24-6 cho thấy, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ. Đối với nhóm dữ liệu đã đáp ứng tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”, thành phố tiếp tục duy trì, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành; đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện, nhóm này gồm 790.013 thửa đất và khoảng 258.000 căn hộ chung cư.

Đối với nhóm dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện, thành phố tập trung làm giàu, làm sạch và đồng bộ 3 nhóm thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi thuộc tính nhằm bảo đảm tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”. Khối lượng công việc của nhóm này gồm 1.319.585 thửa đất và 124.139 căn hộ chung cư.

Với các thửa đất đã có dữ liệu không gian nhưng chưa đầy đủ thông tin, các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung dữ liệu thuộc tính, số hóa hồ sơ và xác minh thông tin người sử dụng đất khi cần thiết. Đối với các khu vực chưa lập bản đồ địa chính, thành phố sẽ tổng hợp, phân loại toàn bộ tài liệu hiện có, xác định khối lượng công việc và xây dựng phương án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để bảo đảm phủ kín toàn bộ diện tích tự nhiên của Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và UBND cấp xã để làm giàu, làm sạch và xác thực thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chuẩn hóa thông tin theo mã định danh cá nhân.