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Doanh nghiệp môi giới bất động sản 8 tháng tuổi vừa đề xuất đầu tư tuyến cao tốc 36.000 tỷ đồng

| | Bất động sản

Doanh nghiệp môi giới bất động sản 8 tháng tuổi vừa đề xuất đầu tư tuyến cao tốc 36.000 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Việt Thành được thành lập vào tháng 11/2025, có trụ sở tại đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Theo Báo Xây dựng, CTCP Tập đoàn Việt Thành vừa có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Hồ Chí Minh, đoạn từ nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo phương án được trình lên cấp có thẩm quyền, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 49 km, đi qua địa phận TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đề xuất triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cơ cấu nguồn vốn gồm khoảng 12.000 tỷ đồng vốn BOT theo hợp đồng BOT, khoảng 13.000 tỷ đồng vốn BT sử dụng quỹ đất đối ứng để thực hiện các dự án khác và khoảng 11.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Việt Thành được thành lập vào tháng 11/2025, có trụ sở tại đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký 59 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, bao gồm dịch vụ môi giới bất động sản.

Tập đoàn Việt Thành có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, CTCP Tập đoàn Vương Cường góp 2.400 tỷ đồng, tương ứng 40% vốn điều lệ; CTCP Cảng biển Đạt Phước Vi góp 1.800 tỷ đồng, tương đương 30%; CTCP Đầu tư Năng lượng Bamboo Việt Thành góp 1.800 tỷ đồng, chiếm 30% còn lại.

Ông Đỗ Đại Dương (sinh năm 1985) hiện giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập đoàn Việt Thành.

Thế Anh

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