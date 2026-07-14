Sunshine Bay Retreat hút 30.000 lượt xem livestream, tặng ngay 300 triệu đồng /căn cho khách giành quyền mua thành công

Căn hộ biển của Sunshine Group gây sốt trên livestream với 30.000 lượt xem

Tối 10/7, dự án Sunshine Bay Retreat chính thức lên sóng livestream trên nền tảng NOBLEX App với giỏ hàng giới hạn gồm 5 căn hộ thuộc 2 tòa The Runway và The Monochrome. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) quy mô gần 20 ha đang được Sunshine Group phát triển bên bờ biển Chí Linh (tên pháp lý Khu du lịch Đại Dương, thuộc phường Phước Thắng, TP.HCM) dự kiến cung cấp hơn 5.000 căn hộ cao cấp. Giỏ hàng được giới thiệu trong phiên livestream gồm các loại hình từ căn studio đến căn hộ 3PN, diện tích thông thủy từ 34,4 m² đến hơn 118 m², phân bố tại các tầng đẹp, từ tầng 10 đến tầng 28. Tất cả đều được bàn giao với nội thất hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao, cùng chính sách ưu đãi đặc biệt trừ trực tiếp vào giá tới 300 triệu đồng/căn (đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Phiên livestream diễn biến khá nhanh, chỉ 4 phút sau khi phát sóng, căn hộ đầu tiên đã được khách hàng giành quyền mua thành công. Đến mốc 30 phút, tức nửa phiên live, 4/5 căn hộ đã có chủ nhân. Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực, phiên livestream còn thu hút hơn 30.000 lượt xem trên các nền tảng số, với gần 13.000 người theo dõi đồng thời tại thời điểm cao nhất. Chương trình cũng khép lại bằng hoạt động quay số NobleX Lucky Watch, trao 2 giải thưởng, tổng trị giá 100 triệu đồng, cho 2 khán giả theo dõi livestream.

Chỉ 30 phút sau khi giỏ hàng lên sóng, khách đã giành quyền mua thành công hầu hết số căn trong giỏ hàng Sunshine Bay Retreat tại phiên NobleX Live.

Giá từ 1,99 tỷ đồng/căn, đã bao gồm nội thất hoàn thiện tiêu chuẩn 5 sao

Kết quả của phiên live không quá bất ngờ vì Sunshine Bay Retreat đang là một trong những dự án đáng chú ý bậc nhất ven biển Chí Linh hiện nay. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp được định vị theo tiêu chuẩn 5 sao nhưng mức giá chỉ từ 1,99 tỷ/căn, đặc biệt đã bao gồm gói full nội thất 5 sao giúp gia chủ có thể khai thác ngay sau khi nhận bàn giao. Theo quan sát, mức giá này thấp hơn tối thiểu 20% so với các sản phẩm cùng phân khúc trong khu vực, qua đó tạo ra một "biên độ an toàn" ngay từ điểm mua, yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả đầu tư dài hạn.

Hiện thị trường khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu ghi nhận mức giá dao động từ 3-5 triệu đồng/phòng/đêm, với công suất khai thác thuộc nhóm dẫn đầu trong số các điểm du lịch biển Việt Nam, nhờ lợi thế biển xanh, cát trắng, ít mưa bão. Ngay cả với kịch bản thận trọng ở mức giá 2,5-2,7 triệu đồng/đêm, cùng công suất khai thác trên 55%; lợi suất tại các tổ hợp cao cấp như Sunshine Bay Retreat dự kiến vẫn có thể đạt tối thiểu 8%/năm và tiếp tục được cải thiện theo thời gian khi hệ sinh thái dịch vụ của dự án dần hoàn thiện.

"Sau khi Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, mặt bằng giá căn hộ từ cuối năm 2025 đã tăng 50% so với năm trước. Đà tăng tiếp tục được củng cố với hàng loạt siêu dự án, mới nhất là đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Những dự án có tầm nhìn trực diện mặt biển, chỉ mất khoảng 60 phút tới trung tâm TP.HCM, 30 phút tới Sân bay Long Thành và 10 phút tới trung tâm Vũng Tàu (cũ) như Sunshine Bay Retreat đang rất "hot" vì thu hút sự quan tâm của cả người mua nghỉ dưỡng lẫn nhà đầu tư nhờ khả năng tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách lưu trú", ông Văn Minh, một trong những khách hàng tham gia livestream tối 10/7 cho hay.

Được biết, tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp này rộng gần 20 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo theo 3 tầng trải nghiệm "trên bờ – dưới sóng – giữa tầng mây", từ đại lộ mua sắm ẩm thực hoạt động 24/7 Eden Urban Boulevard đến tâm điểm tổ hợp lễ hội, nghệ thuật, sáng tạo Eden Festival Hub, tổ hợp thể thao giải trí chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Aqua Retreat, tổ hợp thể thao giải trí biển Horizon Maldives Crystal Bay và tổ hợp giải trí tầng mái Eden SkyGarden đẳng cấp 5 sao…

Hệ tiện ích đa tầng "trên bờ – dưới sóng – giữa tầng mây" tại Sunshine Bay Retreat, bên bờ biển Chí Linh.

Dự án đang áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng, như hỗ trợ vay tới 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng, bình ổn lãi suất lên đến 10% trong 12 tháng tiếp theo, đồng thời hưởng ưu đãi NobleX Home+, 12 tháng phí quản lý và đặc quyền "Chủ nhân Tiên phong". Tổng ưu đãi có thể lên tới khoảng 23%, áp dụng theo chính sách bán hàng, sản phẩm và thời điểm cụ thể.

Toàn bộ hành trình vận hành – đặt phòng – báo cáo dòng tiền được số hóa trên ứng dụng NOBLEX App, giúp chủ nhân Sunshine Bay Retreat theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, minh bạch dòng tiền.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn mua theo chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị bất động sản. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS. Khách cũng có thể đăng ký vay mua nhà trên nền tảng NobleX Hub thuộc ứng dụng NobleX App, với thủ tục số hóa nhanh gọn và nhận kết quả phê duyệt hồ sơ nguyên tắc trong chưa đầy 3 phút.