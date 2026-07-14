Thanh Hóa: Dự án giao thông mắc kẹt vì mặt bằng

Chậm vì vướng mặt bằng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết, được biết: Dự án đường giao thông từ trung tâm xã Hà Trung đến trung tâm phường Bỉm Sơn dài gần 7km, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, được khởi công vào cuối năm 2022. Dự án có thời gian thực hiện 24 tháng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Từ tháng 5/2025, hầu như không còn hoạt động thi công.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết tại công trường cho thấy: Tại nhiều đoạn trên tuyến qua xã Hà Trung, phần nền đường mới chỉ được đắp nền, hoặc rải đá dăm cấp phối, nhiều cấu kiện bê tông được tập kết nhưng chưa đưa vào thi công. Các đơn vị thi công đã rút hết máy móc, nhân lực do chưa có mặt bằng sạch.

Ông Nguyễn Đình Phong, người dân tại xã Hà Trung cho biết: “Khi dự án được triển khai, chúng tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, dự án vẫn giậm chân tại chỗ khiến cử tri và nhân dân địa phương hết sức thất vọng”.

Tìm hiểu thêm từ chính quyền UBND xã Hà Trung, chúng tôi được biết: Nguyên nhân chính khiến dự án rơi vào tình trạng như hiện nay là do công tác giải phóng mặt bằng chậm và nhiều vướng mắc. Dự án thu hồi gần 3,88 ha đất với 80 hộ dân và một tổ chức nằm trong diện phải thu hồi đất. Đến nay mới có 57 hộ và 1 tổ chức được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 43 hộ đã nhận tiền. Hiện còn 14 hộ có đất ở chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do chưa thống nhất phương án và chưa có khu tái định cư; 23 hộ vẫn chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Không chỉ vướng mắc đối với các hộ dân, dự án còn ảnh hưởng đến một số tài sản công do các đơn vị đang quản lý, sử dụng trên địa bàn xã Hà Trung như: Tường rào nhà thi đấu do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công quản lý; tường rào, rãnh thoát nước, đường nội bộ và nhà học đường 2 tầng do Trung tâm Chính trị quản lý, nhà làm việc 3 tầng Huyện ủy cũ do Đảng ủy xã quản lý. Địa phương đã xác định kinh phí hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng khoảng 9,85 tỷ đồng và kiến nghị chủ đầu tư sớm thống nhất chủ trương, hướng dẫn thủ tục để có cơ sở thu hồi đất và triển khai các bước tiếp theo.

Khan vật liệu san lấp

Về dự án này, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chủ trương sát nhập và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, dự án đã được bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa quản lý. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã đề nghị UBND các xã Hà Trung, Hoạt Giang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo các mốc thời gian UBND tỉnh giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Cao Bát Chí - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện và phải hoàn thành trong năm 2027. Việc sớm tháo gỡ những “nút thắt” về giải phóng mặt bằng được xem là điều kiện tiên quyết để dự án thoát khỏi tình trạng đình trệ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

“Sau khi nhận bàn giao dự án, chúng tôi đang khẩn trương rà soát và triển khai lại công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những bất cập xung quanh khâu giải phóng mặt bằng, hiện nay nhà thầu thi công cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đất san lấp, đổ nền đường. Vì các vị trí cấp vật liệu được UBND tỉnh phê duyệt trước kia, nay đã không còn trong quy hoạch. Để tháo gỡ, nhà thầu đã làm tờ trình, xin UBND tỉnh được linh hoạt áp dụng theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP, giải quyết triệt để vấn đề khan hiếm nguồn cung vật liệu san lấp” - ông Chí nói.