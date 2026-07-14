Quảng Ninh khởi công dự án đường bao biển trên 2.600 tỷ

Ngày 14/7, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng KV2, tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị phối hợp với các đơn vị nhà thầu tổ chức khởi công xây dựng dự án thành phần 2 đường bao biển trị giá 2.618 tỷ đồng nối tiếp từ cầu Bãi Cháy (phường Hồng Gai) đến cầu Bang (phường Cao Xanh).

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án chạy ven bờ theo vịnh Cửa Lục bắt đầu từ cuối đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua hàng loạt khu đô thị lấn biển, nối vào cầu Bình Minh và điểm cuối là cầu Bang.

Dự án đường bao biển mới nối dài từ cầu Bãi Cháy đến cầu Bang của tỉnh Quảng Ninh.

Dự án có tổng chiều dài trên 7 km, quy mô đường cấp 1, 6 làn xe với chiều rộng nền đường 40 mét, dải phân cách giữa rộng 2 mét, vỉa hè hai bên rộng 15 mét, tổng diện tích đất phục vụ dự án là trên 262 nghìn m2.

Trên tuyến bố trí xây dựng 2 nút giao và một cầu mới dài 380 mét. mở rộng 3 cầu vượt kênh cùng lắp đặt hạ tầng chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước, biển cảnh báo… phục vụ đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đại diện chủ đầu tư, với quy hoạch phát triển đô thị vịnh Cửa Lục, dự án quy hoạch trên tuyến 5 điểm vươn ra phía biển làm điểm dừng chân ngắm vịnh Cửa Lục. Ngoài ra, các vị trí đặt bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng được bố trí nhằm tạo hạ tầng đồng bộ trên tuyến.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2027. Khi tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao giá trị của khu vực vịnh Cửa Lục, tạo động lực cho các nhà đầu tư vào địa bàn và cụ thể hóa các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Quảng Ninh đã hoàn thành tuyến đường bao biển từ phường Hồng Gai đến phường Cửa Ông dài gần 20 km, quy mô 6 làn xe, được đánh giá là một trong những tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam khi kết nối vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới với vịnh Bái Tử Long. Tuyến đường uốn lượn quanh núi đá, rừng ngập mặn và các bãi biển thơ mộng, trở thành điểm ngắm cảnh ưa thích của người dân và du khách.

Một góc đường bao biển dài gần 20 km của Quảng Ninh.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đang có tham vọng biến vịnh Cửa Lục trở thành "Vịnh Sydney bên bờ Vịnh Hạ Long" với trọng tâm là phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế, kết hợp với đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, di dời các dự án gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường và xây dựng các khu đô thị, bến du thuyền hiện đại...