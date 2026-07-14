Giá chung cư ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đang diễn biến ra sao?

Đánh giá về thị trường căn hộ quý 2/206, ông David Jackson – Tổng Giám đốc, Avison Young Việt Nam cho biết, giá bán cao cùng áp lực lãi vay khiến tỷ lệ hấp thụ tiếp tục suy giảm. Dấu hiệu giảm giá thứ cấp xuất hiện cục bộ ở vài sản phẩm và phân khúc. Dòng tiền ưu tiên các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và có khả năng cho thuê ổn định.

Trong quý 2, thị trường TP.HCM sau sáp nhập ghi nhận gần 12.000 căn hộ sơ cấp mở bán mới. Trong khi giá sơ cấp trong trung tâm duy trì ngưỡng cao từ 3.500-5.900 USD/m 2 , giá bán thứ cấp giảm 5%-8% xuống còn 4.450 USD/m 2 .

Tỷ lệ hấp thụ không đều giữa các phân khúc phản ánh sự dịch chuyển mức độ quan tâm của thị trường, chênh lệch từ dưới 30% (dự án cao cấp) đến 28%-35% (dự án trung cấp). Trong giai đoạn 2027-2030, thị trường TP.HCM dự kiến sẽ đón hơn 30.000 căn hộ mới mỗi năm.

Nguồn: Avison Young Việt Nam

Tại Hà Nội , hơn 4.000 căn mở bán trong quý phần lớn vẫn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Giá sơ cấp ở khu vực phía Tây và Đông dao động khoảng 3.250-4.400 USD/m 2 , trong khi giá trong nội đô đạt trung bình từ 5.400-9.500 USD/m 2 , tăng nhẹ 2% so với quý trước.

Mặt bằng giá neo ở mức cao vượt quá khả năng chi trả của nhiều nhóm khách hàng khiến lực cầu suy giảm đáng kể, kèm theo làn sóng giảm giá thứ cấp cục bộ lên tới 12%. Thanh khoản chậm, tâm lý thận trọng kéo dài và hoạt động đầu cơ ngắn hạn gần như biến mất cho thấy thị trường đang trải qua những điều chỉnh cần thiết nhằm tái cân bằng cung-cầu. Đồng thời, nỗ lực gia tăng nguồn cung nhà ở có giá phù hợp sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người dân Thủ đô.

Trong khi đó, Avison Young Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ Đà Nẵng giữ nhịp tốt trong quý vừa qua. Nguồn cung mới vẫn chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang với các dự án như Ecolife Signature, tòa M2 thuộc Meridian và các quỹ căn mới tại Capital Square.

Giá bán sơ cấp dao động khá rộng theo khu vực, dẫn đầu gồm An Hòa và Hải Cường nhờ lợi thế vị trí, kế đến là Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Liên Chiểu là khu vực có mặt bằng giá vừa phải nhất, phù hợp nhu cầu ở thực. Lực cầu từ nhóm nhà đầu tư từ Hà Nội và TP.HCM tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và tỷ lệ hấp thụ của thị trường.

Ông David Jackson – Tổng Giám đốc, Avison Young Việt Nam nhận định: “ Những biến động như mặt bằng lãi suất tăng, thanh khoản chậm lại hay tâm lý thận trọng kéo dài nên được xem là “liều thuốc” cần thiết để điều chỉnh thị trường tái cân bằng và hướng tới chu kỳ phát triển bền vững hơn.

Ở góc độ vĩ mô, vốn FDI giải ngân cao cộng với hoạt động M&A tăng tiếp tục phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường. Cùng với đó, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai sẽ hình thành mạng lưới liên kết vùng và các cực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, năng lực cạnh tranh của dự án sẽ không còn được quyết định bởi quy mô nguồn cung, mà bởi khả năng đáp ứng nhu cầu thực của người sử dụng cuối và giá trị khai thác dòng tiền bền vững.”