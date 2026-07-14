Trung tâm mới phía Đông Nghệ An - Điểm đến an cư sở hữu hệ tiện ích trọn vẹn

Kinh tế tăng tốc, Nghệ An đứng trước áp lực mở rộng không gian đô thị

Nền kinh tế tỉnh Nghệ An đang ghi nhận những bước tăng trưởng thần tốc, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I đạt mức 8,15%, đưa địa phương này vào nhóm 3 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP hay WHA đã kéo theo làn sóng dịch chuyển nhân lực chất lượng cao, bao gồm các chuyên gia quốc tế, công chức và kỹ sư trẻ về địa phương.

Thực tế này đã và đang tạo ra một áp lực vô cùng lớn lên thị trường nhà ở tại đô thị lõi hiện hữu. Khi quỹ đất tại khu vực trung tâm cũ của TP. Vinh (cũ) đang dần thu hẹp và mặt bằng giá bất động sản neo ở mức cao, xu hướng "ly tâm" là một tất yếu khách quan.

Theo quy hoạch không gian đô thị tỉnh Nghệ An tầm nhìn đến năm 2050, trục phát triển chiến lược của thành phố được xác định hướng mạnh mẽ về phía Đông, mở rộng không gian đô thị hóa dọc theo hành lang kết nối Vinh - Cửa Lò. Tầm nhìn này không chỉ giải quyết bài toán giảm tải cho nội đô cũ, mà còn mở ra một chu kỳ phát triển mới, nơi những vùng đất vệ tinh giàu tiềm năng được đánh thức để trở thành các trung tâm an cư kiểu mẫu.

Phường Vinh Lộc: Tâm điểm trên dải đô thị hóa phía Đông

Nằm tại vị trí trung tâm của hành lang dịch chuyển này, phường Vinh Lộc đang sở hữu vận hội lớn khi được định hướng phát triển trở thành hạt nhân của đô thị loại I. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của phường Hưng Lộc cũ cùng các xã Nghi Phong, Nghi Thái, Nghi Xuân và Phúc Thọ, đây được coi là cửa ngõ kết nối toàn diện hành lang kinh tế Đông - Tây, đón đầu toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ của thành phố.

Sức hút của phường Vinh Lộc trước hết đến từ mạng lưới giao thông huyết mạch mang tính kết nối liên vùng hoàn chỉnh. Khu vực này tọa lạc ngay tại điểm giao cắt chiến lược của Đại lộ Vạn Xuân – trục vành đai ngang có lộ giới rộng 35m, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 46A, Tỉnh lộ 535 và Đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m.

Nhờ đó, thời gian di chuyển của người dân từ Vinh Lộc đến trung tâm hành chính cũ hay không gian biển Cửa Lò được rút ngắn tối đa chỉ còn từ 15 đến 20 phút. Đây chính là lời giải lý tưởng cho bài toán kết nối vùng khi cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích thiết yếu trong nội đô, đồng thời thuận tiện di chuyển đến các cơ sở sản xuất, văn phòng tại các khu công nghiệp phụ cận để làm việc mỗi ngày.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Phường Vinh Lộc còn được quy hoạch trở thành lõi giáo dục và y tế chất lượng cao của khu vực. Chỉ trong vòng bán kính 3km, nơi đây quy tụ hệ thống 30 trường học liên cấp, nằm cận kề cơ sở 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, đảm bảo môi trường giáo dục hoàn chỉnh cho thế hệ tương lai. Đời sống sức khỏe của người dân cũng được bảo đảm nhờ hệ thống các cơ sở y tế lớn, tiêu biểu là Bệnh viện Quân y 4.

Đặc biệt, khu vực này còn sở hữu đặc quyền lớn về môi trường sống với vị trí cận kề công viên và hồ điều hòa Hưng Hòa quy mô lớn bậc nhất thành phố, tổng diện tích không gian mặt nước lên đến 40ha. Đóng vai trò như một "minh đường" khổng lồ mang ý nghĩa cân bằng sinh thái, mặt nước hồ điều hòa giúp tự cân bằng độ ẩm, đón gió tự nhiên và hạ nhiệt vi khí hậu từ 1 đến 3oC cho toàn vùng trong những tháng mùa hè oi bức. Đây là yếu tố "vàng" giúp thanh lọc khói bụi, mang lại không gian sống trong lành, cảnh quan xanh mát, yên bình cho cư dân.

Lời giải từ mô hình căn hộ thế hệ mới tại tâm điểm khu Đông Nghệ An

Làn sóng chuyển dịch cư dân cùng nhu cầu ngày càng khắt khe của thế hệ trẻ đã đặt ra yêu cầu bức thiết về những sản phẩm bất động sản phù hợp túi tiền mà vẫn đảm bảo không gian sống chất lượng.

Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm Fhome+ thuộc thương hiệu nhà ở xã hội Fhome do Entiz Group phát triển đã mang đến một giải pháp an cư thực tế. Mô hình "Ngôi làng thẳng đứng" văn minh được hiện thực hóa tại dự án Fhome+ Hưng Lộc thuộc quần thể đại đô thị Entiz The Fusion rộng 24.9ha tại Vinh Lộc.

Fhome+ là dòng nhà ở đô thị dành cho những người trẻ, gia đình trẻ và những cư dân tìm kiếm một môi trường sống chất lượng hơn để phát triển bản thân và gia đình.

Nhờ được quy hoạch bài bản và thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng đồng bộ sẵn có của vùng lõi phía Đông, dự án mang lại lời giải tối ưu cho bài toán sở hữu của các gia đình trẻ nhờ chất lượng xây dựng tiệm cận phân khúc thương mại cao cấp.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 đã khẳng định phường Vinh Lộc chính là tương lai mới của một đô thị Vinh mở rộng, hiện đại và cao cấp. Việc lựa chọn một không gian sống đón đầu quy hoạch như tại Tòa C1 của dự án Fhome+ Hưng Lộc sẽ tạo nền tảng ổn định vững chắc để các gia đình trẻ vững vàng bước vào một chu kỳ phát triển bền vững: "Ngôi nhà đầu tiên, cuộc đời tròn vẹn".