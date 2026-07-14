HoREA báo một tin cực vui, hàng trăm nghìn cư dân chung cư “thở phào nhẹ nhõm”, không còn tâm lý bất an





Ngày 14/7, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết Hiệp hội hoan nghênh Bộ Xây dựng đã tiếp thu và đã bỏ đề xuất “sở hữu nhà chung cư có thời hạn” trong bản “dự thảo Luật Nhà ở” mới nhất và Bộ Xây dựng đã gửi cho Hiệp hội bản “dự thảo Luật Nhà ở” mới này.

Trước đó ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ngành liên quan, đề nghị dự thảo Luật Nhà ở không chỉ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn theo thời hạn sử dụng (tuổi thọ) nhà chung cư, mà cần phải giữ lại quy định sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài để người dân yên tâm.﻿

Chủ tịch HoREA cho rằng, việc gắn thời hạn sở hữu căn hộ với tuổi thọ công trình có thể khiến người dân - chủ sở hữu căn hộ nảy sinh tâm lý bất an, đồng thời chưa bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật. Hiệp hội đề xuất tiếp tục giữ quy định quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn, gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài như Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024.

Đồng thời, Chủ tịch HoREA cũng đề xuất duy trì cơ chế sở hữu nhà ở có thời hạn, nhưng chỉ áp dụng khi các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hoặc đối với nhà ở xây dựng trên đất ở có thời hạn, thay vì áp dụng đại trà cho toàn bộ căn hộ chung cư.

Được biết, ﻿theo thông tin trên Báo Xây dựng (Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng), Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng cho biết, cơ quan soạn thảo luật Nhà ở sửa đổi, đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo mới nhất. Hiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi vẫn tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định theo đúng tiến độ đã quy định.

Theo dự thảo cũ, quyền sở hữu căn hộ được xác lập kể từ khi Nhà nước công nhận quyền sở hữu và sẽ chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng hoặc dù chưa hết niên hạn, nhưng thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định pháp luật. Khi chung cư hết thời hạn khai thác hoặc xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn, UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình. Trên cơ sở kết quả đánh giá, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định kéo dài thời hạn sử dụng nếu công trình vẫn đáp ứng. Về cơ chế xử lý quyền lợi của cư dân sau khi chung cư phải phá dỡ, dự thảo đề xuất nếu các chủ sở hữu thống nhất cải tạo hoặc xây dựng lại dự án, sẽ tiếp tục được sử dụng phần diện tích đất hiện có và góp kinh phí theo tỷ lệ diện tích sở hữu của từng căn hộ. Trong trường hợp cư dân không tham gia góp vốn xây dựng lại, quỹ đất sẽ được bàn giao để Nhà nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mới. Khi đó, các chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sử dụng chung theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm bồi thường. Đối với những khu đất sau khi phá dỡ không còn được quy hoạch để xây dựng lại chung cư, chủ sở hữu cũng được nhận bồi thường về quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Bên cạnh các quyền lợi, dự thảo cũ cũng quy định người sở hữu căn hộ có trách nhiệm chấp hành việc di dời, phá dỡ, giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.





