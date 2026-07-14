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Bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn khỏi dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

| | Bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Xây dựng thông tin, trong quá trình xây dựng dự thảo luật, bộ nhận được nhiều ý kiến góp ý từ chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Hiện đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Dự thảo đang được tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo đúng tiến độ.

Luật Nhà ở 2023 không quy định thời hạn sở hữu căn hộ, chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư căn cứ hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định chất lượng thực tế.

Trước đó, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi có nội dung giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư khi công trình hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết hạn nhưng bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Trường hợp không được gia hạn sử dụng, nhà chung cư sẽ phải phá dỡ.

Khi đó, chủ căn hộ có quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất để tự cải tạo, xây dựng lại chung cư bằng cách đóng góp kinh phí. Một phương án khác là chủ sở hữu bàn giao đất cho Nhà nước để giao chủ đầu tư xây dựng lại và nhận bồi thường giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ diện tích sử dụng chung.

Về cơ sở của đề xuất, Bộ Xây dựng cho rằng chung cư là loại hình công trình bị hư hỏng, xuống cấp theo thời gian. Việc bổ sung quy định về quyền sở hữu nhà chung cư nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân về việc đây là tài sản tồn tại “lâu dài”, “vĩnh viễn”.

Tuy nhiên, đề xuất này nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng quy định sở hữu chung cư có thời hạn có thể tác động đến quyền sở hữu tài sản của người dân, khó bảo đảm hài hòa lợi ích và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cũng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, kiến nghị không quy định việc chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi công trình hết thời hạn sử dụng nhưng thuộc diện phải phá dỡ. Việc này nhằm bảo đảm duy trì sự ổn định của pháp luật về nhà ở và tạo tâm lý yên tâm cho người dân là chủ sở hữu căn hộ.

Hiệp hội cũng phân tích, nếu áp dụng quy định sở hữu chung cư có thời hạn, người dân có thể chuyển sang ưu tiên mua đất để xây nhà thay vì mua căn hộ chung cư. Điều đó sẽ tác động tiêu cực đến thị trường, đẩy giá đất tăng cao và không phù hợp với định hướng phát triển nhà chung cư tại đô thị.


Theo Minh Anh

Sài Gòn Giải Phóng

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