Siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD của liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát có diễn biến mới

Sở Tài chính Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội về tình hình triển khai các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội. Trong đó có dự án Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, đến nay quy hoạch đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa được phê duyệt. Nguyên nhân là do quá trình thực hiện các nội dung nêu trên cần đánh giá kỹ hiện trạng, tác động môi trường và việc đảm bảo các điều kiện, quy định về quản lý, sử dụng đê điều, phòng chống lụt bão. Đồng thời, dự án cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng như vận động để tạo sự đồng thuận.

Dự kiến có 3 khu đô thị định cư, trong đó khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm đang triển khai GPMB được khoảng 181,5/374,5 ha; 2 khu tại Long Biên và Lĩnh Nam nằm trong phạm vi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nên chưa xác định được cụ thể quy mô, số căn hộ. Theo chỉ đạo hiện hành, UBND thành phố chỉ triển khai thu hồi đất ở sau khi đã có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư.

Do đó, thời gian tới các sở ngành sẽ tiếp tục phối hợp với liên danh nhà đầu tư để khẩn trương lập, thẩm định, trình phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí tuyến đường bộ hai bên sông Hồng.

UBND TP Hà Nội đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh trúng lựa chọn gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Trong liên danh, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị đại diện, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT công ty, là người đại diện liên danh.

Dự án có quy mô thực hiện khoảng 11.000 ha bao gồm Trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; Giải phóng mặt bằng Tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030.