Thủ tướng: Đưa Phú Thọ trở thành 'thủ phủ' công nghiệp, phấn đấu tăng trưởng trên 11%

Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Theo Tỉnh ủy Phú Thọ , sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Toàn tỉnh hiện có 148 xã, phường; diện tích hơn 9.300 km2; dân số khoảng 4 triệu người; quy mô kinh tế năm 2025 đạt khoảng 16 tỷ USD.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao . Năm 2025, GRDP tăng 10,52%, đứng thứ 4 cả nước. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 10,18%, đứng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 111,4 triệu đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng 26,37%; sáu tháng đầu năm 2026 tăng 25,14% so với cùng kỳ. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; toàn tỉnh có 109 mã số vùng trồng xuất khẩu, 660 mã số vùng trồng nội địa và 4 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 198,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3%; sáu tháng đầu năm 2026 đạt hơn 77 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả tích cực. Năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 62 nghìn tỷ đồng; sáu tháng đầu năm 2026 đạt gần 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và đạt 61,2% dự toán năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Đinh Vũ

Về đầu tư công, năm 2025, tỷ lệ giải ngân đạt 115,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố. Đến ngày 3/7/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 37,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2025, tỉnh thu hút gần 1,6 tỷ USD vốn FDI và hơn 260 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Sáu tháng đầu năm 2026, vốn FDI đạt hơn 1,77 tỷ USD, gấp gần 5 lần cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 18,7 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 2.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29%.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 42 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước; sáu tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 22,04 tỷ USD. Tỉnh Phú Thọ cũng được vinh danh là địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo PCI năm 2025.

Tỉnh đang triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển "3 hành lang kinh tế - 1 vành đai sinh thái - 5 trục động lực", đồng thời đề xuất thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) gắn với hệ thống logistics và các hành lang kinh tế. Bên cạnh đó, 18 dự án nhà ở xã hội với gần 15.000 căn hộ đang được triển khai; từ đầu năm 2026 đã chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án và đang hoàn thiện thủ tục cho 5 dự án khác.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025 đạt 99,72%; khoảng 65% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử và khoảng 60% người dân đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Hướng tới trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nướ c

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cùng những kết quả bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu. Ảnh: Đinh Vũ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Theo đó, kinh tế của Phú Thọ vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực doanh nghiệp FDI, trong khi bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp khiến khả năng chống chịu còn hạn chế. Việc thu hút FDI thế hệ mới còn gặp nhiều thách thức; tăng trưởng kinh tế tuy ở mức khá nhưng chưa thực sự bền vững; tỷ trọng khu vực dịch vụ mới đạt 32,1%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 47,1%.

Một số lĩnh vực tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm xếp thứ 19/34 cả nước, đồng thời địa phương chưa có các dự án công nghệ cao gắn với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng cũng lưu ý Phú Thọ còn nhiều dự án tồn đọng, kéo dài cần xử lý, trong khi việc huy động các nguồn lực xã hội còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn có vai trò dẫn dắt. Tiềm năng về du lịch, văn hóa chưa được khai thác tương xứng.

Đặc biệt, hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn, nhất là tại khu vực Hòa Bình cũ; hạ tầng giao thông, logistics và các khu công nghiệp còn hạn chế, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn cần tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển công nghiệp, công nghệ cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu. Ảnh: Đinh Vũ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt, rà soát, cập nhật và triển khai đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất để hoàn thiện cơ chế, chính sách, quyết tâm hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trước mắt là mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Đánh giá cao việc Phú Thọ đã xây dựng Đề án tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục cụ thể hóa bằng các kịch bản điều hành chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới các động lực tăng trưởng, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đây sẽ là một trong những tiêu chí để Chính phủ đánh giá, làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công trong các năm tiếp theo. Đồng thời, tỉnh cần khẩn trương hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo đúng yêu cầu của Trung ương, bảo đảm đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư và phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với số vốn kéo dài sang năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu và nhân lực; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối và sớm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng ngay trong năm 2026.

Nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy phát triển công nghiệp, Thủ tướng đề nghị Phú Thọ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược như AI, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp mới, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước.

Cùng với đó, tỉnh cần phát triển mạnh khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, công nghệ cao, khai thác lợi thế cửa ngõ Thủ đô để trở thành trung tâm thương mại, logistics của vùng và cả nước; đồng thời phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, hệ thống di sản để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Phú Thọ chuyển mạnh sang phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ; hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

Ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê gắn với các khu, cụm công nghiệp; bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ trong mùa mưa bão.