Regal Private Club: Mô hình câu lạc bộ thương lưu mới tại Việt Nam

Trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa

Hiện nay, cuộc đua trên thị trường bất động sản hạng sang không chỉ dừng lại ở việc phát triển không gian sống kèm tiện ích cơ bản. Nhu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe hơn. Một tài sản giá trị không chỉ cần thiết kế đẹp, xây dựng bền vững, khai thác cho thuê tốt, mà còn phải đáp ứng thêm hai tiêu chí: trở thành một "bất động sản điểm đến" và cung cấp một không gian riêng tư để thư giãn, làm việc, gặp gỡ đối tác hay kết nối gia đình.

Thấu hiểu bài toán đó, Regal Group đã hoàn thiện mảnh ghép hệ sinh thái bằng việc ra mắt Regal Private Club. Tại đây, cư dân được tiếp cận chuỗi cơ sở vật chất tiêu chuẩn 5 sao quy mô, bao gồm: hệ thống hồ bơi Regal Pool, Regal Kid's Club, phòng Gym, rạp chiếu phim riêng tư, Business Lounge, không gian Coworking, Cigar & Wine Lounge, câu lạc bộ bãi biển Regal Beach Club…

Đặc biệt, giá trị thực sự của Regal Private Club nằm ở nghệ thuật phục vụ cá nhân hóa. Mọi trải nghiệm tại đây đều được đội ngũ vận hành "may đo" tinh tế, nhằm đảm bảo sự bảo mật, riêng tư và mang lại đặc quyền tối thượng cho từng hội viên.

Tấm thẻ "đen" quyền lực tại tam giác "Đồng Hới - Đà Nẵng - Hội An"

Sở hữu tấm thẻ đen quyền lực Regal Homes, tư cách hội viên của cư dân không chỉ bị giới hạn tại một dự án, mà luôn được định danh và ghi nhận trên toàn bộ hệ thống của Tập đoàn. Lợi thế lớn nhất của mạng lưới này là tính liên thông liền mạch. Dù khách hàng đang đi công tác tại Regal Complex (Đà Nẵng), tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại Hội An, hay an trú tại đại đô thị Regal Legend (Đồng Hới), các đặc quyền hội viên vẫn luôn theo bước.

Regal Group cam kết duy trì một hệ thống tiêu chuẩn phục vụ đồng nhất tại mọi tọa độ. Sự đồng bộ này đảm bảo mạch lưu trú, làm việc và giao thương của các chủ nhân luôn diễn ra hoàn hảo, thông suốt và không bị gián đoạn, tối ưu hóa giá trị thụ hưởng cho nhà đầu tư trên khắp miền Trung.

Khám phá không gian trải nghiệm tại Regal Private Club

Không gian nội thất xa xỉ bên trong Regal Private Club Dong Hoi

Regal Kid’s & Gym - đặc quyền không gian vui chơi cho cư dân nhí và rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng tinh hoa Regal Homes.

Regal Zone Dong Hoi - Không gian mua sắm, thương mại đáp ứng đa nhu cầu từ xa xỉ đến thường nhật.

Regal Hall - trung tâm hội nghị chuẩn quốc tế, nơi tổ chức các sự kiện, cuộc gặp gỡ của những doanh nhân toàn cầu với thương vụ tỷ đô.

Regal Pool - Hồ bơi bốn mùa được quy hoạch hai tầng trong nhà và ngoài trời với những tiêu chuẩn phục vụ dành riêng cho cư dân Regal Homes.

Regal Private Club tại Tháp Signature, nâng sự tự hào và hãnh diện của gia chủ về một không gian sống chuẩn khách sạn 5 sao.

Regal Private Club tại Regal Complex Đà Nẵng - Tiên phong đưa mô hình câu lạc bộ thượng lưu trên thế giới về Việt Nam.