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Sonadezi Long Bình trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 45%

| | Bất động sản

Ngày 28/7/2026 tới, Sonadezi Long Bình sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%.

Công ty CP Sonadezi Long Bình (MCK: SZB, sàn HNX) vừa có thông báo về ngày 28/7/2026 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Cụ thể, Sonadezi Long Bình sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 45%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng.

Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi Long Bình sẽ phải chi khoảng 135 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 28/8/2026.

Sonadezi Long Bình được biết đến là công ty con gián tiếp của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) với tỷ lệ vốn góp 46,22% (tính đến ngày 31/12/2026).

Sonadezi Long Bình trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 45% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, Sonadezi Long Bình mang về doanh thu thuần hơn 129,9 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 59,1 tỷ đồng, tăng 24,4%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 53,8% so với cùng kỳ; thu nhập khác gần 570,6 triệu đồng, tăng 65,9%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sonadezi Long Bình báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 41,5 tỷ đồng, tăng 26,2% so với quý I/2025.

Năm 2026, Sonadezi Long Bình lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 153,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 27% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Sonadezi Long Bình tăng 10,8% so với đầu năm, lên mức hơn 2.053,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 307,5 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác hơn 603 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 1.232 tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 196,3 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng nợ; doanh thu chờ phân bổ dài hạn hơn 787,4 tỷ đồng, chiếm 63,9% tổng nợ.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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