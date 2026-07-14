Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng giờ ra sao?
Khởi công từ cuối năm 2025, dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu dài gần 5,8 km hiện đã hoàn thành phần lớn hạng mục chính. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung nạo vét lòng sông, hoàn thiện những công đoạn cuối để sớm đưa công trình vào khai thác.
Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng đang chuyển biến ra sao?
Sau hơn nửa năm thi công, tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu (nằm trên địa bàn xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội) đã thay đổi rõ nét. Dự án được khởi công cuối tháng 12/2025 với tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.
Công trình có chiều dài gần 5,8 km, chia thành hai đoạn: từ đập Quang đến Quốc lộ 1A và từ Quốc lộ 1A đến trạm bơm Yên Sở.
Thời điểm hiện tại các đơn vị thi công tập trung nạo vét lòng sông, gia cố mái kè và xử lý nền nhằm tăng khả năng dẫn dòng.
Nhiều máy móc và công nhân được huy động thi công đồng loạt các hạng mục kè bê tông, nạo vét lòng sông gần trạm bơm Yên Sở.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, đến nay phần lớn hạng mục chính đã hoàn thành, các đơn vị đang thực hiện những công đoạn cuối như thanh thải vật cản và hoàn thiện hạ tầng.
Trọng tâm của dự án là xử lý các điểm nghẽn trên tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, góp phần cải thiện khả năng dẫn dòng và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Người dân sinh sống hai bên tuyến sông kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để giảm ngập úng, cải thiện môi trường và tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực.
Từ trên cao có thể thấy diện mạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu đã thay đổi rõ rệt sau hơn nửa năm thi công. Dù nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, công trường vẫn còn khá ngổn ngang khi các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho khu vực phía Nam Hà Nội.
Sơ đồ dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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