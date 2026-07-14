Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng giờ ra sao?

Từ trên cao có thể thấy diện mạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu đã thay đổi rõ rệt sau hơn nửa năm thi công. Dù nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, công trường vẫn còn khá ngổn ngang khi các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho khu vực phía Nam Hà Nội.