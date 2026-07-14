Sau khi loạt ông lớn Vingroup, T&T, Sun Group… đổ bộ, tỉnh sát vách Hà Nội sắp đón thêm khu đô thị gần 40.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1.

Dự án được triển khai tại các xã Gia Bình, Đại Lai và Đông Cứu, có quy mô khoảng 200,8 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 39.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 106,8 ha, giai đoạn 2 khoảng 94 ha. Sau khi hoàn thành, khu đô thị dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng gần 36.000 người.

Khu đô thị sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Bên cạnh đó, dự án phát triển đa dạng các loại hình bất động sản và công trình công cộng như nhà ở thấp tầng, cao tầng, nhà ở hỗn hợp, trung tâm thương mại - dịch vụ, trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa, thể dục thể thao và hệ thống hạ tầng xã hội.

Dự án được quy hoạch đầy đủ hệ thống giáo dục từ mầm non đến THPT, bệnh viện kết hợp dưỡng lão quy mô 300-500 giường, các trạm y tế, trung tâm thương mại, nhà văn hóa, khu thể dục thể thao và nhiều tiện ích cộng đồng, hướng tới hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Dự án cũng không thuộc khu vực hạn chế tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định về quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2.

Dự án có quy mô khoảng 560,5 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, với quy mô dân số dự kiến từ 70.000-80.000 người.

Theo định hướng, đây sẽ là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, góp phần phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hoàn thiện không gian đô thị phía Nam sông Đuống.

Quy hoạch bao gồm nhiều chức năng như đất ở, đất hỗn hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ, đất y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, bãi đỗ xe, cây xanh và mặt nước.

UBND tỉnh giao CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú tổ chức lập đồ án quy hoạch; Sở Xây dựng thẩm định, với thời gian hoàn thành không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).