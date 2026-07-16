Sau khi Sun Group, Novaland, T&T Group... đổ bộ, thêm một ông lớn muốn đầu tư chuỗi dự án gần 42.000 tỷ đồng tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Chiều 15/7, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) về định hướng nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, VRG cho biết hiện có 5 đơn vị thành viên đang hoạt động tại Lâm Đồng trong các lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến cao su và thủy điện, gồm Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty CP Cao su Bảo Lâm, Công ty CP VRG Bảo Lộc và Công ty CP VRG Đắk Nông... Theo doanh nghiệp, các đơn vị này nhiều năm qua hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết tập đoàn đề xuất tỉnh Lâm Đồng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư chuỗi dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư khoảng 41.830 tỷ đồng.

Theo ông Trần Công Kha, với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn cùng năng lực quản trị đã được khẳng định, VRG sẽ huy động tối đa nguồn lực để triển khai ngay các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Tập đoàn đặt mục tiêu cùng tỉnh Lâm Đồng hình thành hệ sinh thái đồng bộ gồm công nghiệp, năng lượng và logistics thế hệ mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành cơ bản thống nhất và ủng hộ các đề xuất của VRG, đánh giá đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Các đại biểu cũng đề nghị tập đoàn rà soát, lựa chọn những dự án có lợi thế để ưu tiên triển khai trước, đặc biệt là các dự án có khả năng đi vào hoạt động ngay từ năm 2026 nhằm sớm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, sau khi tỉnh Lâm Đồng được hợp nhất, đây là lần thứ hai tập đoàn đến làm việc với địa phương để khảo sát tiềm năng, lợi thế và định hình các dự án phù hợp với thực tiễn phát triển, qua đó thể hiện quyết tâm đồng hành cùng tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng khẳng định địa phương ủng hộ chiến lược phát triển cũng như các dự án mà tập đoàn đang đề xuất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, VRG cần xác định những dự án có thể triển khai và đưa vào vận hành ngay trong năm 2026 để tập trung nguồn lực thực hiện, tránh đầu tư dàn trải nhiều dự án cùng lúc dẫn đến chậm tiến độ. Mục tiêu của cả địa phương và doanh nghiệp là sớm hình thành các dự án cụ thể, hiệu quả và phát triển bền vững.

Để đẩy nhanh quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị VRG thành lập tổ công tác thường trực tại Lâm Đồng nhằm duy trì phối hợp thường xuyên với các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư cần được hai bên trao đổi, tháo gỡ kịp thời để tạo điều kiện triển khai các dự án nhanh chóng và hiệu quả.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đồng thời đang chứng kiến làn sóng đầu tư sôi động.

Trong đó, Sun Group vừa khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục cảng hàng không dân dụng). Cùng thời điểm, Novaland đề xuất nghiên cứu siêu đô thị lên tới khoảng 7.000 ha, đồng thời đón thêm các tín hiệu tích cực về pháp lý tại các dự án khác ở địa phương.

Trước đó tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 10/2025, ﻿địa phương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư cho 9 dự án trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 12 doanh nghiệp để đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng trên địa bàn.

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.