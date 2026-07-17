Ông Trịnh Văn Quyết muốn đầu tư vào 2 sân bay tại tỉnh vừa được Tập đoàn FLC khởi công siêu dự án 20.000 tỷ lớn nhất Tây Nguyên

Theo Báo Đầu Tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai về việc cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku.

Đồng thời, FLC kiến nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, làm việc với các đơn vị chức năng, hoàn thiện hồ sơ và phương án đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình xem xét chủ trương và lựa chọn phương án đầu tư đối với hai cảng hàng không, FLC mong muốn đề xuất của doanh nghiệp được cân nhắc trên cơ sở kinh nghiệm đầu tư tại địa phương, những đóng góp đã thực hiện cũng như nguyện vọng của UBND tỉnh Gia Lai, qua đó bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch, phát triển hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ.

"Tập đoàn FLC cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực để nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư khả thi, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương trong quá trình triển khai", ông Trịnh Văn Năm, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, cho biết.

Trước đó, ngày 10/7/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất về mặt chủ trương, cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát theo phương thức PPP, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, hồ sơ nghiên cứu phải làm rõ phạm vi, quy mô và các hạng mục dự kiến đầu tư; hình thức đầu tư; cơ sở pháp lý; mức độ phù hợp với các quy hoạch liên quan; phương án tài chính sơ bộ; tổng mức đầu tư; nguồn vốn; khả năng huy động vốn; cơ chế hoàn vốn; hiệu quả kinh tế - xã hội và tác động lan tỏa đối với địa phương.

Đây sẽ là căn cứ để tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xem xét, quyết định các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. Việc thống nhất chủ trương hiện mới chỉ cho phép FLC nghiên cứu, lập đề xuất, chưa đồng nghĩa với việc chấp thuận đầu tư hoặc lựa chọn doanh nghiệp làm nhà đầu tư dự án.

Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát được xác định là hai cảng hàng không nội địa, dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự, thuộc tỉnh Gia Lai.

Trong đó, Cảng hàng không Pleiku được quy hoạch đạt cấp 4C, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030, với diện tích khoảng 383 ha. Chi phí đầu tư theo quy hoạch ước tính khoảng 12.660 tỷ đồng.

Định hướng đến năm 2050, sân bay tiếp tục giữ cấp 4C, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm, diện tích vẫn khoảng 383 ha và chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 2.420 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cảng hàng không Phù Cát có quy mô lớn hơn, được quy hoạch đạt cấp 4E, công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm đến năm 2030, trên diện tích khoảng 1.042 ha. Chi phí đầu tư theo quy hoạch ước khoảng 8.785 tỷ đồng.

Đến năm 2050, sân bay tiếp tục giữ cấp 4E, nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm, với chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 6.300 tỷ đồng.

Như vậy, theo định hướng quy hoạch, Cảng hàng không Phù Cát sẽ có quy mô khai thác và năng lực tiếp nhận tàu bay lớn hơn, trong khi Cảng hàng không Pleiku tiếp tục giữ vai trò đầu mối hàng không quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Động thái đề xuất nghiên cứu đầu tư hai cảng hàng không diễn ra trong bối cảnh FLC đang đẩy mạnh hiện diện tại Gia Lai. Trước đó, đầu tháng 4/2026, tập đoàn đã khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Khu phức hợp Đak Đoa. Đây là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh.

Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục như khu đô thị, nhà ở, sân golf, công viên, khu thể thao, thương mại và trường học. Trong đó, sân golf 36 hố, diện tích hơn 171 ha là hạng mục điểm nhấn của quần thể.