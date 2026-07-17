Khối bê tông từ độ cao hàng chục mét từng đổ sập hoàn toàn, Việt Nam vẫn thành công đưa công trình hơn 340 triệu lập kỷ lục Đông Nam Á cách đây gần một thập kỷ

Sáng 26/9/2007, tại công trường Cầu Cần Thơ - một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia thời điểm đó đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng khi hai nhịp cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long bất ngờ đổ sập trong quá trình thi công. Khối bê tông cùng hệ giàn giáo từ độ cao hàng chục mét đổ xuống trong tích tắc.

Kết luận điều tra sau đó xác định nguyên nhân chính là hiện tượng lún lệch đài móng của trụ tạm, dẫn đến mất ổn định toàn bộ hệ kết cấu đang chịu tải. Sau sự cố, các cơ quan chức năng cùng đội ngũ tư vấn quốc tế đã tiến hành rà soát toàn diện từ thiết kế, điều kiện địa chất đến biện pháp tổ chức thi công; đồng thời kiểm tra lại hệ thống nền móng, điều chỉnh phương án thi công và siết chặt quy trình kiểm soát an toàn.

Việc tái khởi động dự án không diễn ra ngay lập tức mà phải trải qua nhiều bước đánh giá kỹ thuật nghiêm ngặt, khiến tiến độ lùi đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, đây là giải pháp bắt buộc nhằm bảo đảm công trình đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trước khi tiếp tục triển khai.

Sau quá trình khắc phục và thi công trở lại, Cầu Cần Thơ chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2010. Tại thời điểm khánh thành, đây là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á, nối liền hai bờ sông Hậu giữa TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long trên trục Quốc lộ 1.

Công trình không chỉ xóa bỏ "điểm nghẽn" giao thông tồn tại nhiều năm mà còn tạo bước ngoặt cho hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, việc qua sông Hậu phụ thuộc chủ yếu vào phà Cần Thơ, thường xuyên xảy ra ùn tắc, kéo dài thời gian lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

Khi cây cầu đi vào khai thác, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể, chi phí logistics giảm mạnh, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Dọc theo các tuyến giao thông kết nối với cầu, hàng loạt khu đô thị, khu công nghiệp và khu dịch vụ đã được hình thành, từng bước làm thay đổi diện mạo kinh tế của cả khu vực.

Về quy mô kỹ thuật, Cầu Cần Thơ có nhịp chính dài 550 m, là cầu dây văng có nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm hoàn thành. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản kết hợp với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, trong đó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) là đại diện chủ đầu tư.

Toàn tuyến có chiều dài 15,85 km, gồm 5,41 km đường dẫn phía Vĩnh Long, 2,75 km phần cầu chính và cầu dẫn, cùng 7,69 km đường dẫn phía Cần Thơ. Cầu có mặt cắt ngang rộng 23,1 m, bố trí 4 làn xe cơ giới (mỗi làn rộng 3,5 m) và 2 lề bộ hành (mỗi bên rộng 2,75 m). Tĩnh không thông thuyền đạt 39 m, bề rộng thông thuyền 200 m, cho phép tàu có tải trọng đến 10.000 DWT lưu thông.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.832 tỷ đồng, tương đương khoảng 342,6 triệu USD theo mặt bằng giá năm 2001. Trong đó, phần lớn nguồn vốn là vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, khoảng 15% còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.