Tỉnh được Sun Group, T&T, Phú Mỹ Hưng... rót vốn sắp có thêm khu đô thị hơn 30.600 tỷ đồng, rộng lên đến gần 300 ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 95 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang tại phường Tiền Phong.

Theo Quyết định, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 30.600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15%, phần còn lại được huy động từ vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có quy mô khoảng 295 ha, gồm khoảng 66 ha đất ở, 64 ha đất dịch vụ, 63 ha đất giao thông, phần diện tích còn lại dành cho đất văn hóa, y tế, giáo dục, công trình hỗn hợp, cây xanh và các hạng mục hạ tầng khác.

Tiến độ thực hiện dự án là khoảng 72 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Dự án sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn, với quy mô lần lượt khoảng 93 ha, 108 ha và 94 ha, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 42.500 người.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án hướng tới xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời trở thành trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng cường kết nối giao thương trong nước cũng như quốc tế.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).