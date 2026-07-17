Chính thức khai trương VPBH dự án Eldora Riverside tại Hữu Lũng - Lạng Sơn

Sự kiện khai trương Văn phòng bán hàng Eldora Riverside được tổ chức trong không khí trang trọng, chuyên nghiệp với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, ngân hàng tài trợ, đơn vị phát triển kinh doanh, các đại lý phân phối, đối tác và khách hàng. Đây không chỉ là hoạt động ra mắt văn phòng bán hàng, mà còn là dấu mốc cho thấy Eldora Riverside bước vào giai đoạn truyền thông, tư vấn và phát triển kinh doanh bài bản.

Văn phòng bán hàng Eldora Riverside được định hướng là điểm chạm chính thức giữa dự án và khách hàng. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu các thông tin quan trọng về vị trí, quy hoạch, sản phẩm, hệ tiện ích, tiến độ và chính sách bán hàng. Không gian được thiết kế trực quan với sa bàn, bản đồ quy hoạch, phối cảnh dự án, tài liệu giới thiệu và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, giúp khách hàng có cái nhìn tổng thể về tiềm năng cũng như giá trị phát triển của dự án.

Khách hàng tham quan Văn phòng bán hàng dự án Eldora Riverside

Eldora Riverside là tên thương mại của dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, tọa lạc tại trung tâm Hữu Lũng, Lạng Sơn với quy mô khoảng 52,3 ha. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và không gian sống xanh, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản tại Hữu Lũng - khu vực đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

Một trong những lợi thế nổi bật của Eldora Riverside là vị trí kết nối chiến lược trên các trục giao thông quan trọng gồm Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn. Đây là những hạ tầng nền tảng giúp Hữu Lũng tăng cường khả năng kết nối với Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc.

Trong bối cảnh Hữu Lũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo hướng công nghiệp – đô thị – dịch vụ, sự xuất hiện của các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP Lạng Sơn được kỳ vọng tạo thêm động lực mạnh mẽ cho khu vực. Khi hạ tầng và công nghiệp phát triển, nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và các khu đô thị đồng bộ sẽ ngày càng gia tăng, mở ra dư địa phát triển mới cho thị trường bất động sản Hữu Lũng.

Đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Việc khai trương Văn phòng bán hàng Eldora Riverside là bước đi quan trọng trong hành trình đưa dự án đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm cung cấp thông tin chính thức, minh bạch và chuyên nghiệp về dự án đến với khách hàng."

Đại diện Thăng Long Capital - đơn vị phát triển kinh doanh chia sẻ thông tin dự án

Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh - Thăng Long Capital cũng cho biết: "Với vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng phát triển của Hữu Lũng, Eldora Riverside là dự án có nhiều dư địa để đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư trung – dài hạn."

Ảnh tổng quan dự án Eldora Riverside

Sự kiện khai trương Văn phòng bán hàng cho thấy Eldora Riverside đang từng bước hiện diện rõ nét trên thị trường, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn mới cho bức tranh đô thị Hữu Lũng. Trong định hướng phát triển của Lạng Sơn, Hữu Lũng được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, nơi hội tụ các động lực từ hạ tầng, công nghiệp, thương mại – dịch vụ và quá trình đô thị hóa.

Với việc chính thức khai trương Văn phòng bán hàng, Eldora Riverside sẽ mở ra không gian tiếp đón khách hàng, đối tác và nhà đầu tư quan tâm đến Khu đô thị mới Hữu Lũng. Đây sẽ là kênh thông tin chính thức, nơi khách hàng có thể trải nghiệm trực quan về quy hoạch, sản phẩm và tiềm năng phát triển của dự án.

Eldora Riverside: Born to be The Spotlight - Sinh ra để rực rỡ

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