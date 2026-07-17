Loạt dự án “khủng” của Vingroup, Đại Quang Minh, Thaco, Hòa Phát... tại thành phố giàu nhất miền Bắc đón tin vui

Chiều 15/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố bổ sung 873 dự án với tổng diện tích hơn 11.500 ha.

Theo danh mục được thông qua, nhiều dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp lớn được bổ sung. Điển hình như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh... do hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Danh mục cũng có dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát thực hiện.

Ngoài ra, nhiều dự án đô thị quy mô lớn cũng được bổ sung, như: Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (125 ha), Khu đô thị Vạn Xuân tại xã Ô Diên (230 ha), Khu đô thị mới hai bên đường Võ Nguyên Giáp tại xã Phúc Thịnh (277 ha), Khu đô thị mới Phúc Thịnh - The Golf City tại các xã Phúc Thịnh và Thiên Lộc (357 ha)...

Phối cảnh Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách đã được HĐND thành phố phê duyệt.

Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp xã, các phường, xã sẽ chủ động bố trí nguồn vốn. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư tự bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội đã thẩm tra và cơ bản thống nhất với 5 tiêu chí xác định danh mục thu hồi đất do UBND thành phố trình. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND thành phố rà soát, bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý, tiến độ thực hiện của từng dự án; đồng thời loại khỏi danh mục những dự án đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa được gia hạn hoặc không đủ căn cứ pháp lý.

Đối với các dự án đầu tư công chậm tiến độ, Ban đề nghị đưa vào danh mục để chủ động, kịp thời thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời lập danh mục riêng để theo dõi, giám sát quá trình triển khai.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, danh mục dự án phải bảo đảm thống nhất với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đã giao cho các xã, phường theo Quyết định số 2367 ngày 7/5/2026 của UBND TP Hà Nội.

Đối với từng nhóm dự án, Ban đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý và tiến độ triển khai đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án ngoài ngân sách và dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư...

Đồng thời, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung danh mục thu hồi đất theo đề xuất của UBND các xã, phường (đối với các dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện, đối tượng thu hồi, phù hợp chỉ tiêu sử dụng đất, bảo đảm căn cứ pháp lý và khả năng triển khai) để báo cáo HĐND thành phố xem xét, thông qua…