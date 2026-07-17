Tung loạt đặc quyền tài chính hiếm có, tổ hợp 12 tòa tháp của Sunshine tại khu Nam TP.HCM đón tin vui

Đáng chú ý, chính sách này được tung ra trong bối cảnh thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM bước vào chu kỳ tăng giá mới. Theo CBRE, giá TB căn hộ tại TP.HCM (sau sáp nhập) trong quý II/2026 đạt khoảng 76 triệu đồng/m² thông thủy, tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường khoảng 90%. Trong bối cảnh giá tiếp tục leo cao và quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, Noble Crystal Riverside đang trở thành một trong những tâm điểm hút mạnh sự chú ý trên toàn thị trường khu Nam Tp.HCM.

Noble Crystal Riverside là quần thể đô thị phức hợp chuẩn sống resort 5 sao bên sông Sài Gòn, trên cung đường Đào Trí. Dự án có quy mô 12 tòa tháp cao từ 13-37 tầng với hơn 3.000 sản phẩm đa dạng.

Đặc quyền tiên phong: Tổng ưu đãi lên tới 17%

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chính sách là chương trình ưu đãi dành riêng cho những khách hàng tiên phong.

Theo đó, khách hàng được nhận quà tặng đặc quyền giới hạn với ưu đãi chiết khấu 3% tổng giá trị sản phẩm. Với khách hàng lựa chọn thanh toán bằng vốn tự có, mức chiết khấu lên tới 12% trên tổng giá trị sản phẩm. Ngoài ra, người mua còn được tặng sổ tiết kiệm tại ngân hàng liên kết và hưởng thêm các ưu đãi khi giao dịch thông qua NobleX App theo chính sách hiện hành. Toàn bộ giá trị quà tặng và ưu đãi được khấu trừ trực tiếp vào giá bán.

Theo tính toán, tổng mức ưu đãi chiết khấu khách hàng có thể nhận lên tới 17%, tùy theo phương thức thanh toán và các điều kiện áp dụng. Đây được xem là một trong những chính sách có giá trị cao trên thị trường, giúp gia tăng đáng kể lợi ích tài chính cho khách hàng.

Không chỉ dừng ở ưu đãi ban đầu, chủ sở hữu còn được tặng gói quản lý vận hành Sunshine Care 36 trong 3 năm đầu sau khi bàn giao, qua đó giảm đáng kể chi phí vận hành trong giai đoạn đầu sử dụng hoặc khai thác cho thuê căn hộ.

Chính sách ưu đãi được thiết kế toàn diện, trở thành "đòn bẩy" giúp người mua tối ưu dòng tiền và gia tăng cơ hội sở hữu căn hộ

"Lá chắn" tài chính: Hỗ trợ vay 70% giá trị BĐS, bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc 36 tháng

Theo chính sách áp dụng tại Noble Crystal Riverside, khách hàng lựa chọn phương án vay vốn ngân hàng sẽ được vay tối đa 70% giá trị hợp đồng mua bán, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng. Tuy nhiên, thay vì kết thúc ưu đãi sau 24 tháng như thông lệ trên thị trường, chủ đầu tư tiếp tục triển khai chương trình bình ổn lãi suất tối đa 8% thêm 12 tháng, giai đoạn từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36.

Đồng thời, người mua tiếp tục được ân hạn nợ gốc trong toàn bộ thời gian này, tức chỉ thanh toán phần lãi vay mà chưa phải trả nợ gốc. Nghĩa vụ trả gốc chỉ bắt đầu từ sau tháng thứ 36 theo lịch của ngân hàng.

NobleX Home+: Chỉ cần ký quỹ 25% đã có thêm lợi ích tương đương 8%/năm

Với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ. Khoản ký quỹ này được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán khi ký kết.

Có thể hiểu, trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục giao dịch, phần vốn của khách hàng vẫn được gia tăng giá trị, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền thay vì chỉ nằm chờ như hình thức đặt cọc truyền thống.

Chính sách NobleX Home+ phù hợp với khách hàng mong muốn tối ưu nguồn vốn ngắn hạn nhưng vẫn nắm bắt được cơ hội sở hữu sản phẩm tại dự án

Chuẩn sống resort 5 sao bên sông Sài Gòn, bàn giao tiêu chuẩn cao cấp

Noble Crystal Riverside mang đến hơn 3.000 căn hộ cao cấp với cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ căn hộ 1 - 4 phòng ngủ đến các Sky villas, Sky Garden giới hạn, đáp ứng đa dạng nhu cầu.

Mỗi căn hộ được hoàn thiện với hệ thiết bị và nội thất đến từ các thương hiệu danh tiếng châu Âu: Atlas Concorde, Häfele, Duravit, Kohler, Hansgrohe….Kết hợp kính Low-E chạm sàn, thiết kế tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn đa lớp ra sông Sài Gòn, nội khu dự án hay toàn cảnh thành phố.

Song hành cùng hệ tiện ích đa tầng: Đường dạo bộ, Khu vui chơi trẻ em, Bể bơi bốn mùa, Trung tâm chăm sóc sức khỏe, Gym, Yoga, Spa, Vườn treo Babylon, Bể bơi rooftop, Cafe - nhà hàng rooftop, Vườn dạo bộ trên không đến các Tuyến phố thương mại sôi động…, cư dân được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích khép kín, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí, đồng thời góp phần gia tăng giá trị khai thác cũng như tiềm năng tăng giá của bất động sản theo thời gian.