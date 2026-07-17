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Nhiều dự án nhà ở thương mại sẽ bị loại khỏi danh mục thí điểm do chồng lấn

| | Bất động sản

Hà Nội dự kiến đưa nhiều dự án ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất do chồng lấn ranh giới với Khu đô thị Bắc Thăng Long Urbancity, Khu đô thị G12, G14...

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, UBND TP Hà Nội cho biết, có 298 khu đất (diện tích khoảng 1.530 ha) vào diện thí điểm từ 1/4/2025 đến nay.

Hà Nội sẽ hủy nhiều dự án nhà ở thương mại khỏi danh mục thí điểm do chồng lấn. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Đình Phong.

Qua rà soát, có 46 dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó, có 18 dự án đã được Chủ tịch UBND TP quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, 243 dự án đang được Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai dự án.

Đáng chú ý, báo cáo cho biết có 9 dự án được đề xuất đưa ra khỏi danh mục thí điểm. Cụ thể, có Khu nhà ở 36,7 ha tại xã Phúc Thịnh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Cũng tại xã Phúc Thịnh còn có Khu nhà ở Nam Hồng 14,7 ha của Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam. Hai dự án này chồng lấn với dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urbancity.

Tại xã Đông Anh có Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng (13,3 ha) của CTCP Đầu tư Thái Phương; Khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng trung ương Đảng (13,7 ha) của liên danh CTCP Constrexim số 1 và CTCP đầu tư xây dựng và môi trường Hải Quân. Hai dự án này chồng lần với dự án Khu đô thị mới G12 và G14.

Ở xã Chương Mỹ có ba dự án là Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực (6,2 ha) của CTCP Đồng Lực; Khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn (6 ha) của CTCP Xây dựng CIMIC; Khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (4,8 ha) của CTCP Thương mại Parkson.

Ba dự án trên được đề xuất đưa ra khỏi danh sách với lý do chồng lấn với dự án Khu đô thị Đông Sơn - An Phú (90 ha) theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tại xã Hoài Đức, một phần dự án Khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (4,6 ha) của CTCP Tập đoàn Xây dựng BĐS Bắc Đô cũng trùng dự án thuộc danh mục đợt 1 do Công ty cổ phần Nam Quốc Sơn đề xuất 4,6 ha. Diện tích còn lại 14,2 ha không trùng, CTCP Tập đoàn Xây dựng BĐS Bắc Đô tiếp tục triển khai.

Ngoài ra còn có Khu nhà ở Greenland Tứ Hiệp (1,6 ha) tại phường Yên Sở và xã Thanh Trì. Dự án này được chủ đầu tư là CTCP Greenland Hà Nội đề nghị chuyển sang thực hiện dự án nhà ở xã hội...

Theo Đình Phong

Tiền Phong

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