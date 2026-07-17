The Emerald River Park – Khai mở phong cách sống từ bất động sản bến du thuyền

Bất động sản bến du thuyền – Khi nơi ở trở thành biểu tượng của phong cách sống

Tại nhiều đô thị ven sông nổi tiếng trên thế giới, bến du thuyền không đơn thuần là một hạ tầng giao thông mặt nước mà đã trở thành biểu tượng của phong cách sống. Đó là nơi hội tụ của những cộng đồng cư dân đề cao trải nghiệm, tận hưởng thiên nhiên và hướng đến một nhịp sống cân bằng giữa đô thị hiện đại.

Tiếp nối xu thế phát triển đó, The Emerald River Park (Khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo - The Emerald River Park) được kiến tạo theo định hướng bất động sản bến du thuyền – dòng sản phẩm lấy dòng sông và bến du thuyền làm trung tâm của toàn bộ không gian sống. Nếu nhiều dự án xem mặt nước là lợi thế cảnh quan thì tại The Emerald River Park, mặt nước trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày, nơi mọi trải nghiệm của cư dân đều được kết nối với thiên nhiên.

Giá trị của bất động sản bến du thuyền không chỉ nằm ở những gì có thể nhìn thấy. Đó còn là đặc quyền, sự kiêu hãnh và tinh thần tự do mà dòng sản phẩm này mang lại. Đặc quyền khi mỗi ngày đều được tận hưởng tầm nhìn hướng bến du thuyền và không gian mặt nước khoáng đạt. Kiêu hãnh khi sở hữu một dòng sản phẩm khan hiếm, gắn liền với những biểu tượng sống của các đô thị ven sông. Và tự do khi mỗi hành trình trở về không chỉ là di chuyển giữa những tuyến đường đông đúc, mà trở thành trải nghiệm thư thái bên dòng chảy của thiên nhiên.

Không chỉ mang lại giá trị tận hưởng, bất động sản bến du thuyền còn được đánh giá cao về giá trị tài sản. Theo nghiên cứu của Knight Frank, những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng bến du thuyền thường có mức giá cao hơn từ 20 – 30% so với các sản phẩm cùng phân khúc nhưng không có lợi thế này. Mặt nước là tài nguyên tự nhiên hữu hạn và không thể tái tạo, vì vậy những dự án sở hữu vị trí cận thủy luôn có khả năng duy trì sức hút trong dài hạn.

The Emerald River Park kiến tạo "Chất sống tuyệt đích bên sông"

The Emerald River Park hiện thực hóa định hướng bất động sản bến du thuyền bằng một hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch xoay quanh mặt nước. Điểm nhấn của dự án là bến du thuyền kết nối trực tiếp với công viên ven sông quy mô khoảng 10.000 m2, tạo nên một không gian mở hiếm có giữa lòng đô thị.

Phối cảnh tổng thể The Emerald River Park với điểm nhấn bến du thuyền, công viên ven sông và hệ tiện ích kiến tạo "Chất sống tuyệt đích bên sông".

Không gian bến du thuyền được phát triển như một điểm đến check-in thay vì chỉ là một hạng mục tiện ích. Tuyến đường dạo cảnh quan ven sông, quảng trường nước, sân thể thao đa năng,... cùng các không gian thư giãn được bố trí liền mạch, tạo nên một nhịp sống sôi động nhưng vẫn giữ được sự thư thái. Đây cũng là yếu tố góp phần gia tăng giá trị thương mại, nâng cao sức hút của toàn dự án và mang lại trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân.

The Emerald River Park phát triển hệ tiện ích theo phong cách resort, tạo nên nhiều tầng trải nghiệm khác nhau trong cùng một dự án. Tầng trệt là không gian năng động với shophouse thương mại, sân pickleball, gym ngoài trời, sân tennis, đường chạy bộ, công viên và khu vui chơi. Ở tầng 3 và 4, cư dân được tận hưởng hồ bơi nghỉ dưỡng hướng sông, jacuzzi, sauna, yoga, vườn BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời và chuỗi không gian chăm sóc sức khỏe.

Trên tầng cao, dự án dành riêng những khoảng lặng với sân vườn, thư viện và không gian đọc sách. Đây là nơi cư dân tìm lại sự cân bằng sau nhịp sống hối hả, kết nối với gia đình và dành thời gian cho bản thân trong một môi trường yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên.

Hồ bơi vô cực hướng sông tại The Emerald River Park mở ra tầm nhìn khoáng đạt, mặt nước giao hòa cùng thiên nhiên, nâng tầm trải nghiệm sống.

Tất cả những lớp trải nghiệm ấy cùng hội tụ để hình thành nên "Chất sống tuyệt đích bên sông" – định hướng phát triển xuyên suốt của The Emerald River Park. Đó không chỉ là sự hiện diện của bến du thuyền, công viên ven sông hay hệ tiện ích nghỉ dưỡng, mà còn là một phong cách sống được kiến tạo từ thiên nhiên, sự riêng tư, những giá trị bền vững và cảm giác mỗi ngày trở về đều là một hành trình tận hưởng.

Với định hướng tiên phong phát triển dòng bất động sản bến du thuyền tại Đông Bắc TP.HCM, The Emerald River Park không chỉ bổ sung một sản phẩm mới cho thị trường mà còn mở ra một cách tiếp cận mới về không gian sống. Khi quỹ đất cận thủy ngày càng khan hiếm và nhu cầu tận hưởng chất lượng sống không ngừng gia tăng, dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới bên sông Sài Gòn, nơi giá trị của bất động sản được bồi đắp từ vị trí, trải nghiệm và những lợi thế không thể sao chép của thiên nhiên.