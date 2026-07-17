Trước khi gắn với Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada", sau này nhiều lần nhắc đến khối tài sản "kim cương và sổ đỏ tính bằng cân"

Khi nhắc đến những doanh nhân gắn với lĩnh vực bất động sản Việt Nam giai đoạn 2010-2020, bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ bởi quy mô tài sản mà còn bởi vai trò điều hành doanh nghiệp và sức ảnh hưởng lớn trên truyền thông.

Bà Nguyễn Phương Hằng (tên khai sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/1/1971) được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Phó Tổng Giám đốc thứ nhất CTCP Đại Nam - doanh nghiệp đa ngành sở hữu nhiều dự án bất động sản, khu công nghiệp và du lịch quy mô lớn.

Hành trình kinh doanh của bà bắt đầu từ khá sớm. Năm 16 tuổi, bà sang Canada định cư, sau đó kết hôn với một doanh nhân người Trung Quốc và có một con trai. Sau khi chồng qua đời, bà được thừa kế khối tài sản khoảng 18 triệu USD. Quyết định thanh lý toàn bộ tài sản ở nước ngoài để trở về Việt Nam, bà bắt đầu sự nghiệp với các lĩnh vực bất động sản, thời trang và cao su.

Trước khi gắn tên tuổi với ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), bà Nguyễn Phương Hằng đã được giới kinh doanh biết đến với biệt danh "Hằng Canada". Theo chia sẻ của bà, bà bước vào thương trường từ năm 25 tuổi, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và chưa từng trải qua thất bại trong kinh doanh.

Sau khi đảm nhiệm vai trò điều hành tại Đại Nam, bà trực tiếp tham gia quản lý nhiều dự án quy mô lớn. Nổi bật nhất là Khu du lịch Đại Nam rộng khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được khởi công năm 1999 và mất gần 9 năm để hoàn thành, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, theo chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng.

Năm 2016, vợ chồng bà tiếp tục đầu tư Trường đua Đại Nam có quy mô khoảng 60 ha, trong đó khoảng 30 ha dành cho bãi đỗ xe và khán đài có sức chứa từ 50.000-60.000 khán giả. Tổng vốn đầu tư của dự án ước khoảng 100 triệu USD.

Khu du lịch Đại Nam rộng khoảng 450 ha, nơi từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á.

Song song với lĩnh vực du lịch, Đại Nam còn mở rộng mạnh sang phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Doanh nghiệp là chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 1 (hơn 178 ha, vốn đầu tư 245 tỷ đồng), Sóng Thần 2 (279 ha, vốn đầu tư hơn 423 tỷ đồng) và Sóng Thần 3 (533 ha, tổng vốn hơn 935 tỷ đồng).

Ở lĩnh vực nhà ở, Đại Nam sở hữu 7 khu dân cư tại Bình Dương. Trong đó, Khu đô thị Trung tâm hành chính Dĩ An có quy mô 66 ha với hơn 2.300 nền đất, nằm ven sông Sài Gòn và liền kề các khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An cùng Khu chế xuất Linh Trung (TP. Thủ Đức).

Bên cạnh đó, Khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một (cũ) có diện tích khoảng 533 ha, quy mô khoảng 3.300 căn nhà. Dự án từng gây chú ý khi ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố hiến 4 ha đất, trị giá ước khoảng 1.000 tỷ đồng, để địa phương đấu giá lấy kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Trong các buổi livestream công khai, bà Nguyễn Phương Hằng từng cho biết sau khoảng 15 năm đầu tư cùng chồng, cá nhân bà sở hữu khoảng 30 ha đất ở cùng hàng nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mô tả tài sản của gia đình là "kim cương và sổ đỏ tính bằng cân".

Bà cũng từng chia sẻ: "Ở tuổi 50, tôi có tất cả mọi thứ. Tôi có chồng nhưng tôi độc lập. Tài sản của tôi là thật, không phải ảo như chứng khoán".

Ngoài CTCP Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn nắm giữ vai trò lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác. Bà là Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Christina, thành lập tháng 12/2020 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp hiện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bên cạnh đó, bà sở hữu 20% vốn tại CTCP Glove Đại Nam, doanh nghiệp có vốn điều lệ 180 tỷ đồng do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Đồng thời, bà là cổ đông sáng lập, nắm giữ 15% vốn tại CTCP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, doanh nghiệp có vốn điều lệ 99 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp cũng như chất thải nguy hại.