T&T muốn phát triển mô hình "đô thị tri thức" tại một tỉnh miền Tây Nam Bộ

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes.

Tại tọa đàm và công bố Báo cáo thị trường: “Bất động sản đô thị tỉnh Vĩnh Long 2026 - 2030: Bứt phá trong không gian phát triển mới”, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu trái chiều khi nguồn cung tăng nhưng khả năng hấp thụ thì đang giảm. Cùng kỳ này năm ngoái, các dự án khi ra hàng có thể “cháy hàng” luôn, nhưng năm nay đã có sự chậm lại.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA).

Nguyên nhân ở đây có 2 vấn đề. Thứ nhất là do cầu. Cầu hiện nay đã chuyển hướng từ đón sóng sang đón giá trị. Như vậy, không còn hoạt động thu lợi ngắn hạn. Nhu cầu thực đang trở thành động lực chính dẫn dắt thị trường. Với giá bất động sản, hiện nay cũng có sự phân hoá rất rõ nét.

Thứ hai là dòng vốn. Thời gian qua, với sư điều hành của chính phủ, vốn đã được điều chỉnh linh hoạt hơn, nhưng có sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Điều này khiến các nhà đầu tư có sự cân nhắc, cẩn trọng hơn khi xem xét xuống tiền.

Đây chính là 2 nguyên nhân khiến nhà đầu tư chững lại và chúng tôi gọi đây là “khoảng nghỉ” của thị trường, để tìm kiếm những phân khúc, sản phẩm phù hợp để có thể khai thác.

Tuy nhiên, ông Đính cho rằng, thị trường bất động sản Vĩnh Long lại có rất nhiều lợi thế. Đây được xem là vùng trũng của khu vực phía Nam nhưng chưa được khai thác. Những lợi thế của Vĩnh Long có thể thay thế, bù đắp được rất nhiều điểm yếu của TP.HCM.

Đơn cử như dân số của TP.HCM đang quá đông, hạ tầng thì quá tải. Điều này khiến các dịch vụ giảm chất lượng, giá cả thì đắt đỏ. Trong khi đó, Vĩnh Long cách TP.HCM không xa nhưng lại đang được đầu tư hạ tầng, các vành đai xuyên tâm, quỹ đất rộng rãi, khí hậu tốt… Chưa kể, đây còn là khu vực được đầu tư mạnh các khu logistics.

Có thể nói, Vĩnh Long là khu vực chưa bị những yếu tố tiêu cực của thị trường xâm nhập. Đây là thị trường nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, và đặc biệt là mức giá còn ở mức phù hợp.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh chia sẻ, việc hợp nhất 3 địa phương không đơn thuần là mở rộng không gian hành chính mà còn là sự hội tụ của nhiều giá trị văn hóa khác nhau. Có thể xem sự đa dạng này như là một lợi thế cạnh tranh trong chiến lược phát triển của tỉnh sau sáp nhập.

“Ở góc độ thị trường bất động sản. tôi cho rằng nhà đầu tư không chỉ nhìn vào hiện trạng mà còn quan tâm nhiều đến kỳ vọng phát triển trong tương lai. Đó là kỳ vọng về sự hình thành các khu công nghiệp, sự phát triển của logistics, thương mại, dịch vụ, cũng như khả năng tạo việc làm và thu hút dân cư”, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh.

Cũng theo ông Thành, yếu tố quyết định sự phát triển bền vững không nằm ở những kỳ vọng mang tính ngắn hạn mà ở "chất thực". Dù là phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, chuyển dịch dòng vốn hay đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, tất cả đều phải xuất phát từ nền tảng của nền kinh tế thực, nhu cầu thực và giá trị thực.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes cho rằng, cùng với quá trình phát triển công nghiệp và hạ tầng, Vĩnh Long sẽ hình thành một tầng lớp trung lưu mới gồm doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia, đội ngũ quản lý và lực lượng lao động chất lượng cao.

Đây sẽ là nhóm khách hàng tạo ra nhu cầu lớn đối với các khu đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp cũng kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở dành cho chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý trong và ngoài nước. Điều đó cho thấy thị trường vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển các khu đô thị chất lượng cao, đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và nhu cầu trong tương lai.

Phát triển đô thị không chỉ hướng đến việc tạo ra những công trình hiện đại mà còn phải kế thừa và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Trong quá trình quy hoạch và thiết kế các dự án tại Vĩnh Long, T&T đặc biệt chú trọng nghiên cứu các yếu tố lịch sử, văn hóa của vùng đất Long Hồ cũng như những giá trị đặc trưng của địa phương để tích hợp vào kiến trúc, cảnh quan và hệ thống tiện ích.

“Mục tiêu của T&T là khi cư dân hay du khách đặt chân đến dự án, họ có thể cảm nhận ngay đây là một không gian mang đậm bản sắc Vĩnh Long, chứ không phải một khu đô thị có thể đặt ở bất kỳ địa phương nào”, ông Vinh nói.

Theo ông, định hướng lâu dài của doanh nghiệp là phát triển mô hình "đô thị tri thức", trong đó tri thức được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương.