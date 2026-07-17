Chủ đầu tư sẽ dành hơn 20% quỹ đất xây gần 6.000 căn nhà ở xã hội tại siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa dự kiến phát triển 23.171 sản phẩm nhà ở, trong đó 13.150 căn chung cư cao tầng là loại hình chủ đạo, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung.

Điểm nhấn của dự án là quỹ đất gần 125.900 m2 được dành để xây dựng 5.867 căn nhà ở xã hội với chiều cao tối đa 20 tầng. Quy mô này tương đương hơn 20% quỹ đất ở thương mại, đáp ứng quy định về phát triển nhà ở xã hội và đưa Bình Quới - Thanh Đa trở thành một trong những dự án đô thị có số lượng căn nhà ở xã hội lớn nhất được triển khai tại TP.HCM trong những năm gần đây.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, liên danh do Sun Group đứng đầu còn đề xuất sử dụng khoảng 3.775 căn hộ trong quỹ nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Theo hồ sơ dự án, khu vực Bình Quới - Thanh Đa hiện có khoảng 2.643 hộ dân thuộc diện phải di dời. Trong khi đó, phương án tái định cư hiện nay mới bố trí 725 lô đất nền dọc tuyến đường Bình Quới.

Việc bổ sung thêm hàng nghìn căn hộ được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn nơi ở, đồng thời tháo gỡ nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - một trong những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ triển khai dự án.

Bên cạnh quỹ nhà ở xã hội, dự án còn phát triển 637 căn nhà liền kề, 283 căn biệt thự (gồm 109 căn đơn lập và 174 căn song lập), 1.629 căn nhà ở hiện hữu được chỉnh trang, cùng khu công trình hỗn hợp cao tối đa 40 tầng gần tuyến metro với 880 căn hộ và 1.773 căn lưu trú.

Không chỉ phát triển nhà ở, Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại.

Theo quy hoạch, khoảng 31% diện tích toàn khu sẽ dành cho hạ tầng xã hội gồm trường học, bệnh viện và các công trình công cộng. Khoảng 25% diện tích được bố trí cho công viên, cây xanh và mặt nước. Phần diện tích còn lại sẽ phát triển hệ thống thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể thao, khách sạn, văn phòng và bến du thuyền.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ thu hồi 4.866 thửa đất thuộc 9 khu phố của phường Bình Quới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch dự kiến hoàn thành trước tháng 10 năm nay.

Sau đó, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư đến quý IV/2027, trước khi khởi công đồng loạt các hạng mục nhà ở từ quý I/2028. Toàn bộ dự án dự kiến được thực hiện trong vòng 10 năm.

Được quy hoạch từ năm 1992, Bình Quới - Thanh Đa từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại của TP.HCM. Tuy nhiên, suốt hơn 34 năm, dự án liên tục rơi vào tình trạng đình trệ do nhiều lần thay đổi quy hoạch và nhà đầu tư.

Năm 2010, UBND TP.HCM thu hồi giấy phép đầu tư của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn vì chậm triển khai. Đến năm 2015, liên doanh Bitexco và Emaar Properties PJSC được lựa chọn làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, nhưng dự án tiếp tục "đắp chiếu" sau khi đối tác nước ngoài rút lui.

Bước ngoặt chỉ đến khi TP.HCM chấp thuận liên danh do Sun Group đứng đầu làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, mở đường cho việc tái khởi động một trong những dự án đô thị có quy mô lớn và được chờ đợi nhất tại thành phố.

Theo quy hoạch mới, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa có quy mô dân số khoảng 54.000 người, với hơn 25.500 căn nhà ở gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và khu tái định cư. Bên cạnh chức năng nhà ở, dự án còn tích hợp đầy đủ hệ thống thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh và bến du thuyền, hướng tới hình thành một đô thị sinh thái ven sông hiện đại ở cửa ngõ trung tâm TP.HCM.