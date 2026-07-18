Nghệ An tìm 'chủ mới' cho khu đất vàng từng quy hoạch xây Trung tâm hành chính

Ngày 18/7, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An) cho biết, đã phát thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải quan (phường Trường Vinh) để thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Khu "đất vàng" được đưa ra đấu giá rộng 3,7ha.

Khu đất này được xem là “ đất vàng ” khi có vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm thành phố Vinh cũ. Khu đất được bao quanh bởi nhiều tuyến đường lớn, các khu cơ quan hành chính của tỉnh. Theo bảng giá đất của tỉnh Nghệ An, giá đất tại khu vực này dao động từ 100 - 110 triệu đồng/m2, thuộc nhóm cao nhất trên địa bàn TP. Vinh cũ. Đặc biệt, khu đất này từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An vào năm 2015.

Cụ thể, khu đất HH-01 có tổng diện tích hơn 37,4 nghìn m2. Trong đó, 9,3 nghìn m2 được quy hoạch xây dựng nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ; hơn 6 nghìn m2 dành cho khu thương mại, dịch vụ, giáo dục và căn hộ dịch vụ; hơn 22 nghìn m2 còn lại là đất công cộng, bao gồm cây xanh, giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Khu đất này có vị trí đắc địa và từng quy hoạch xây dựng Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An vào năm 2015.

Ngoài phần diện tích trên mặt đất, quy hoạch dự án còn bố trí khoảng 37 nghìn m2 công trình ngầm. Trong đó có hơn 21,5 nghìn m2 là công trình ngầm độc lập, không thuộc phần móng của các công trình xây dựng trên mặt đất.

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất HH-01 được xác định là hơn 824 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu đất HH-01 nằm trong phạm vi khu vực rộng khoảng 7ha tại bùng binh Hải quan vừa được tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Khu vực này được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Dương Văn Nga, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong, phía Đông giáp Đại lộ Lê Nin và phía Tây giáp đường Trần Huy Liệu.

Khu đất được đưa ra đấu giá nằm trong khu rộng hơn 7ha vừa được điều chỉnh quy hoạch từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch, chức năng sử dụng đất được chuyển từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, gồm: thương mại, dịch vụ, nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội. Tầng cao công trình tối đa được nâng từ 35 lên 39 tầng, bổ sung 1-2 tầng hầm. Trong khi mật độ xây dựng tối đa giữ nguyên ở mức 60%. Quy mô dân số dự kiến tăng từ khoảng 5.500 người lên 10.500 người.

Phần diện tích khu đất HH-01 nằm trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch rộng hơn 7ha này được xem là hạt nhân của dự án phát triển tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.