Tây Hồ Tây sắp có phố thương mại trên không gần 0,5km, xuyên suốt 5 toà tháp hàng hiệu của Sunshine Group

Hướng tới mục tiêu bàn giao từ năm 2027, dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences của Sunshine Group tại Ciputra đang từng bước hoàn thiện hệ tiện ích theo tiêu chuẩn Branded Residences quốc tế.

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Cùng với tổ hợp nhà hàng và bể bơi chân mây YAMA DUBAI tại tầng 39–40 đang dần thành hình theo tiến độ thi công, một điểm nhấn khác cũng bắt đầu lộ diện: 5 tầng thương mại dịch vụ trải rộng tại cả 5 tòa tháp, hướng tới kiến tạo một tâm điểm mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm sôi động bậc nhất của khu vực Tây Hồ Tây.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences hướng tới trở thành "điểm đến" mới của các thương hiệu xa xỉ và dịch vụ cao cấp.

Theo đó, ba tầng đầu tiên được định vị như "trái tim thương mại" của toàn tổ hợp với hệ thống shophouse khối đế liên hoàn. Các boutique thời trang, trang sức, mỹ phẩm, chuỗi nhà hàng, café, không gian chăm sóc sức khỏe và làm đẹp... được kết nối để hình thành nhịp sống sôi động từ sáng đến đêm.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật của cư dân, nơi đây còn là không gian gặp gỡ đối tác, hẹn hò bạn bè, thưởng thức ẩm thực hay đơn giản là tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại ngay dưới thềm nhà. Thay vì phải di chuyển tới các trung tâm thương mại trong thành phố, mọi trải nghiệm đều được tích hợp chỉ trong vài phút đi bộ từ căn hộ.

Nếu ba tầng dưới là nhịp sống của một khu phố thương mại hiện đại thì tầng 4 và tầng 5 lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Ở độ cao gần 15 m và 20 m , hai tầng thương mại được thiết kế thông tầng, kết nối xuyên suốt năm tòa tháp để hình thành một tuyến phố dài gần 0,5km.

﻿Thay vì những hành lang mua sắm khép kín, nơi đây được định hình như một đại lộ trải nghiệm giữa không gian mở, với tầm nhìn khoáng đạt bao quát vùng lõi nội khu xanh mát của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences.

Dọc tuyến phố, mỗi phân khu mang một sắc thái riêng. Một bên là những nhà hàng đưa thực khách đi qua hương vị Việt Nam và tinh hoa ẩm thực năm châu. Một bên là các boutique thời trang, mỹ phẩm và trang sức cao cấp. Xen kẽ là không gian nghệ thuật, khu fitness, yoga, spa, game center, nhà sách và khu vui chơi trẻ em, tạo nên một hành trình trải nghiệm liên tục cho nhiều thế hệ trong cùng một gia đình.

﻿Cư dân và du khách có thể tận hưởng nhịp sống phồn hoa khắp năm châu, đồng thời đắm mình trong những không gian thương mại đậm chất truyền thống, đơn cử như một Hội An cổ kính vàng son sẽ được tái hiện nơi đây để tôn vinh những di sản Việt Nam giữa lòng Hà Nội.

Một góc phố cổ Hội An dự kiến được tái hiện tại tuyến phố trên không giữa Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

Xen giữa tuyến phố là bể bơi bốn mùa rộng hơn 230 m² được ví như một "ốc đảo" nghỉ dưỡng giữa không trung. Hệ kính bao quanh giúp duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm, để cư dân có thể chuyển từ không gian mua sắm, giải trí sang thư giãn, bơi lội chỉ trong vài bước chân.

Sự kết hợp giữa mua sắm, giải trí và wellness trong một tuyến phố mang tới trải nghiệm trọn vẹn cho đa thế hệ

Tuyến phố thương mại trên không là một mắt xích trong hệ sinh thái hơn 50 tiện ích hàng hiệu được phát triển tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Từ tổ hợp mặt nước Crystal Lagoon dài gần nửa kilomet, clubhouse riêng tư, các lounge, tuyến dạo bộ xanh mát đến tổ hợp nhà hàng và bể bơi chân mây YAMA DUBAI do Sunset Hospitality Group vận hành, mọi trải nghiệm được kết nối thành một hành trình sống - nghỉ dưỡng - giải trí liền mạch.

Tổ hợp mặt nước Crystal Lagoon dài gần nửa kilomet đang được hoàn thiện tại lõi dự án

Theo nhiều chuyên gia, đây cũng là hướng phát triển ngày càng phổ biến của các tổ hợp Branded Residences trên thế giới. Khi cư dân không chỉ tìm kiếm một căn hộ mà còn kỳ vọng một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, những không gian thương mại được đầu tư bài bản sẽ trở thành yếu tố góp phần gia tăng sức hút của dự án, đồng thời tạo điều kiện thu hút các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ quốc tế hiện diện lâu dài.

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