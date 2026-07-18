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Lãnh đạo phường Tân Phước khảo sát dự án Cảng Cái Mép Hạ và Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

| | Bất động sản

Ngày 17-7, đoàn công tác của phường Tân Phước (TPHCM) khảo sát thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ cùng dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 3.

Theo đó, đoàn kiểm tra hiện trạng khu vực thực hiện dự án, nghe báo cáo tiến độ triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Dẫn đầu đoàn, đồng chí Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phước, nhấn mạnh, Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ cùng Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và phường Tân Phước.

Việc sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án góp phần phát triển hạ tầng cảng biển, logistics, công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Tân Phước được bố trí 800 triệu đồng vốn đầu tư công để chuẩn bị đầu tư 8 dự án. Đến nay, cả 8 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 495,8 tỷ đồng.

Phường đang đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 20 dự án chuyển tiếp, gồm 6 dự án đầu tư công và 14 dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc hồ sơ pháp lý đất đai, nguồn gốc sử dụng đất và phát sinh kiến nghị, khiếu nại của người dân.

Theo Thành Huy

Sài Gòn Giải Phóng

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