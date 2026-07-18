Thương hiệu giáo dục Anh Quốc Cranleigh School nói gì khi “bắt tay” Sunshine Group mở cơ sở đầu tiên tại Việt Nam?

Thành lập năm 1865, Cranleigh School là một trong những trường độc lập (independent school) danh tiếng hàng đầu Vương quốc Anh. Nhà trường thường xuyên xuất hiện trong Tatler Schools Guide - cẩm nang uy tín dành cho phụ huynh Anh, nhờ sự cân bằng giữa thành tích học thuật xuất sắc, triết lý giáo dục toàn diện và truyền thống nội trú lâu đời.

Mới đây, thương hiệu này đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Sunshine Group để thành lập trường liên cấp tại KĐT Ciputra. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của biểu tượng giáo dục Anh Quốc với lịch sử hơn 160 năm tại Hà Nội.

“An toàn, hạnh phúc và sức khỏe toàn diện của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu”

Được biết, Cranleigh School Hanoi đang được Sunshine Group phát triển tại Ciputra, có quy mô gần 5ha và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 100.000m², quy hoạch theo mô hình liên cấp từ Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông với hai hệ đào tạo Song ngữ và Quốc tế.

Theo quy hoạch, trường sẽ tích hợp trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo, không gian tranh biện, phòng Mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations - MUN), các khu sáng tạo nghệ thuật cùng hệ thống cơ sở vật chất được thiết kế nhằm nuôi dưỡng cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần của học sinh. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027, Cranleigh School Hanoi cũng được định hướng trở thành một trong những hệ thống trường liên cấp tiên phong tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, quản trị và cá nhân hóa trải nghiệm học tập.

Bà Samantha Price - Đại diện Cranleigh School phát biểu tại lễ ký kết.

Tuy nhiên, theo bà Samantha Price - Người đứng đầu Hệ thống trường Cranleigh School, cơ sở vật chất hiện đại rất quan trọng, nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng đội ngũ giáo viên xuất sắc và một môi trường nơi học sinh luôn cảm thấy an toàn, được tôn trọng và hạnh phúc. Đó cũng là cam kết mà Cranleigh School luôn theo đuổi, với sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của học sinh là ưu tiên hàng đầu.

"Bằng việc kết hợp giữa sự xuất sắc trong học thuật truyền thống Anh Quốc và các hoạt động ngoại khóa phong phú trong một môi trường hiện đại, chúng tôi cam kết nuôi dưỡng một thế hệ trẻ có tư duy toàn cầu, tự tin phát huy những thế mạnh riêng biệt và sẵn sàng tỏa sáng trên trường quốc tế", bà Samantha Price nhấn mạnh.

Vì sao Cranleigh chọn Sunshine Group sau khi làm việc với nhiều đối tác trên toàn cầu?

Là thương hiệu giáo dục có chiến lược quốc tế hóa hết sức thận trọng, Cranleigh School cho biết nhà trường đã làm việc với nhiều đối tác tiềm năng tại nhiều quốc gia trước khi quyết định “bắt tay” cùng Sunshine Group. Theo ban lãnh đạo Cranleigh School, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở năng lực đầu tư mà còn ở sự đồng điệu về triết lý giáo dục và tầm nhìn phát triển dài hạn.

“Chúng tôi lựa chọn mở rộng hệ thống tại Việt Nam vì rất ấn tượng với đối tác Sunshine Group. Hai bên có chung tầm nhìn, chung khát vọng và cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi. Chính vì vậy, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch hợp tác và rất hào hứng trước những cơ hội phát triển trong tương lai”, ông Simon Whitehouse - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Cranleigh Quốc tế cho hay.

Được biết, Sunshine Group đang theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn vào giáo dục chất lượng cao bên cạnh bất động sản và công nghệ. Thay vì xem trường học là một tiện ích đi kèm dự án, tập đoàn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục quốc tế, mở rộng hợp tác với các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới và thúc đẩy ứng dụng AI trong giảng dạy, quản trị cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Chính định hướng đầu tư dài hạn này được Cranleigh đánh giá là nền tảng quan trọng cho một mối quan hệ hợp tác bền vững.

Ông Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Anh kiêm Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ông Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Anh kiêm Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào, đánh giá sự hợp tác giữa Sunshine Group và Cranleigh School mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một dự án giáo dục đơn lẻ. Theo ông, Việt Nam hiện là một trong năm thị trường ưu tiên trong Chiến lược Giáo dục Quốc tế của Vương quốc Anh. Vì vậy, việc Cranleigh hiện diện tại Việt Nam là minh chứng rõ nét cho việc chiến lược này đang được hiện thực hóa thông qua những dự án hợp tác chất lượng cao.

Ông Matt Western cho rằng, bề dày truyền thống hơn 160 năm cùng danh tiếng toàn cầu của Cranleigh School kết hợp với sự am hiểu sâu sắc của Sunshine Group về thị trường giáo dục Việt Nam sẽ sẽ kiến tạo một mô hình giáo dục thực sự có ý nghĩa, góp phần hình thành một thế hệ học sinh mang tư duy toàn cầu.

Phối cảnh trường liên cấp Anh quốc Cranleigh School đầu tiên của Việt Nam tại Ciputra.

Trong bối cảnh giáo dục quốc tế tại Việt Nam ngày càng nâng cao về chất lượng đào tạo, sự hiện diện của Cranleigh School tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập và nâng tầm chất lượng giáo dục quốc tế tại Việt Nam.