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Quảng Ngãi: Cho phép khai thác hơn 40ha rừng để đầu tư khu đô thị Măng Đen

| | Bất động sản

Ngày 17/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh vừa thống nhất phương án khai thác trắng hơn 40ha rừng trồng do nhà nước đại diện chủ sở hữu tại xã Măng Đen nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai Dự án Khu đô thị số 1.

Xã Măng Đen có tỉ lệ rừng che phủ cao. Ảnh: BT.

Diện tích được phép khai thác là 40,19ha rừng sản xuất là rừng trồng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông quản lý, nằm tại nhiều lô, khoảnh thuộc tiểu khu 488, xã Măng Đen. Đây là diện tích rừng trồng bằng cây thông ba lá do Nhà nước đầu tư từ các năm 1984, 1994, 1995, 2000 và 2004.

Khai thác theo hình thức chặt hạ toàn bộ cây rừng trong phạm vi thiết kế để tận dụng lâm sản trước khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Tổng số cây dự kiến khai thác khoảng 11.718 cây, với tổng khối lượng gỗ cây đứng hơn 4.483m³, trong đó gỗ thương phẩm ước đạt hơn 3.138m³ và khoảng 640 ster củi.

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc khai thác tận dụng nhằm phục vụ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai Dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen. Diện tích rừng này đã được hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Tiến độ khai thác phải bảo đảm phù hợp với tiến độ dự án, hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 31/12/2028.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông có trách nhiệm tổ chức đấu giá, xử lý khối lượng gỗ sau khai thác theo đúng quy định.

Theo Bá Tứ

Đại đoàn kết

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