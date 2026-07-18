Thái Nguyên bứt phá, đón cơ hội sở hữu bất động sản Quảng trường FECON Square City

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, FECON Square City với lợi thế đối diện Quảng trường trung tâm và liền kề hồ điều hòa đang mở ra cơ hội hiếm có để sở hữu dòng bất động sản quảng trường - tài sản luôn được săn đón tại các đô thị phát triển.

Thái Nguyên - Kỷ nguyên mới của một cực tăng trưởng phía Bắc

Sau quá trình mở rộng địa giới hành chính và tái cấu trúc không gian phát triển, năm 2026 được xem là thời điểm Thái Nguyên chính thức bước vào một kỷ nguyên mới.

Theo đó, bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm của Thái Nguyên cho thấy những gam màu tăng trưởng đầy tích cực. GRDP tăng khoảng 10,01%, nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng gần 20%, trong khi ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đóng góp hơn 60% vào tăng trưởng GRDP.

Song hành với tăng trưởng kinh tế là sự bứt phá mạnh mẽ về đầu tư. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh ước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Thái Nguyên tiếp tục gây ấn tượng khi thu hút khoảng 8 tỷ USD vốn FDI, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về vốn FDI đăng ký mới trong nửa đầu năm 2026.

Ngày 30/6/2026, Thái Nguyên chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, càng khẳng định vị thế, quy mô phát triển và tạo nền tảng cho việc thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Thái Nguyên đang trở thành "đại công xưởng" của Việt Nam

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cũng đang được xem là "đòn bẩy vàng" đưa Thái Nguyên tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - logistics của vùng.

Trong năm 2026, dự án mở rộng tuyến cao tốc CT07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới chính thức được khởi công, góp phần nâng cao năng lực kết nối giữa Thái Nguyên với Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc. Đồng thời, các quy hoạch chiến lược như cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên và cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng cũng đang được xúc tiến, hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, mở rộng không gian phát triển kinh tế và đô thị.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy niềm tin của các tập đoàn quốc tế đối với tiềm năng phát triển lâu dài của tỉnh. Sau Samsung, nhiều "đại bàng" trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, vật liệu mới và công nghiệp phụ trợ tiếp tục lựa chọn Thái Nguyên làm điểm đến chiến lược, tạo nên hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn và nhu cầu mạnh mẽ về nhà ở, thương mại, dịch vụ.

Những tín hiệu tích cực về kinh tế, FDI hay hạ tầng giao thông tiếp tục củng cố vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ đầu tư cả nước. Bên cạnh Samsung, nhiều tập đoàn lớn như Goertek, Posco Future M,.. đã lựa chọn nơi đây là cứ điểm sản xuất. Cùng với quy hoạch 19 khu công nghiệp và 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.400 ha, trong đó đã có 13 khu công nghiệp được thành lập và mở rộng, Thái Nguyên đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn hàng đầu miền Bắc.

Đây cũng là động lực thúc đẩy sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về những khu đô thị hiện đại, đồng bộ và đáp ứng chuẩn sống mới.

FECON Square City - Cơ hội hiếm có sở hữu bất động sản Quảng trường

Tại các đô thị phát triển, quảng trường trung tâm luôn được xem là "trái tim" khu vực, nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, thương mại, lễ hội và giao thương sầm uất nhất. Chính vì vậy, bất động sản quanh quảng trường luôn được đánh giá cao nhờ vị trí trung tâm hiếm có, khả năng khai thác thương mại và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Tọa lạc tại hai phường Vạn Xuân và Phổ Yên (Thái Nguyên), FECON Square City nổi bật bởi vị trí cạnh quảng trường Vạn Xuân rộng 11ha, công viên cây xanh hồ điều hòa rộng 22ha và khu liên cơ hành chính mới. Tọa độ giao lưu đô thị quan trọng bậc nhất của Phổ Yên, thường xuyên diễn ra các sự kiện, văn hóa lễ hội, hành chính, thương mại và thể thao cộng đồng.

FECON Square City sở hữu vị trí đối diện Quảng trường trung tâm – dòng bất động sản khan hiếm

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cùng hệ thống các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công và các tiện ích giáo dục - y tế trong khu vực.

Với quy mô 24,68ha và chuỗi tiện ích đồng bộ, FECON Square City được định hướng kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, kinh doanh và vui chơi giải trí trong cùng một không gian. Sở hữu vị trí trung tâm phát triển mới, liền kề khu Thành đội, công an, liên cơ hành chính mới, quần thể văn hóa - thể thao và kết nối nhanh các KCN phía Nam Thái Nguyên. Lợi thế này không chỉ mang đến khả năng tiếp cận lượng lớn chuyên gia, cư dân và người lao động mà còn mở ra tiềm năng khai thác thương mại bền vững.

Đặc biệt, dòng shophouse tại FECON Square City có thiết kế mặt tiền từ 5 - 6m, cao 5 tầng với 2 lối đi riêng, tách biệt giữa không gian kinh doanh và tầng để ở giúp tối ưu công năng khai thác cũng như gia tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, FECON Square City mang đến cơ hội sở hữu bất động sản quảng trường – dòng tài sản có giá trị bền vững nhờ vị trí trung tâm, khả năng khai thác thương mại hiệu quả và dư địa tăng giá theo quá trình phát triển của đô thị.

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