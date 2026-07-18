Xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² hết bao nhiêu tiền?

Nhà cấp 4 mái tôn là loại nhà có kết cấu một tầng, phần mái lợp bằng tôn thay vì ngói hoặc bê tông cốt thép. Hiện nay, mái tôn được sản xuất với nhiều chủng loại như tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn cách nhiệt và tôn giả ngói...

Với ưu điểm tiết kiệm chi phí, trọng lượng nhẹ và dễ bảo trì, nhà cấp 4 mái tôn là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có ngân sách vừa phải.

Xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² bao nhiêu tiền?

Để tính chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn, cần nắm được tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.

Thông thường, diện tích mái tôn được quy đổi khoảng 30-50% diện tích sàn, tùy độ dốc của mái. Phần tầng trệt (sàn chính) tính 100% diện tích thực tế. Phần móng tính 30-50% diện tích sàn (tùy theo móng đơn, móng băng, móng bè).

Với nhà cấp 4 mái tôn 80m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Tầng trệt 100% = 80m²

Phần móng nhà 50% = 40m²

Mái tôn 50% = 40m²

Tổng diện tích xây dựng là: 80m² + 40m² + 40m² = 160m²

Nhà cấp 4 mái tôn. (Ảnh: Nhadepktv)

Đơn giá xây dựng phần thô trên thị trường hiện dao động từ 3,2 - 4 triệu đồng/m².

Đơn giá xây dựng trọn gói dao động từ 4,5 - 8 triệu đồng/m².

Công thức tính:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích X Đơn giá xây dựng

Giả sử tính theo đơn giá phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² = 3,5 triệu đồng/m² X 160m² = 560 triệu đồng.

Nếu tính theo đơn giá trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² = 7,5 triệu đồng/m² X 160m² = 1,2 tỷ đồng

Như vậy, tổng chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² dao động trong khoảng từ hơn 560 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng, tùy theo đơn giá xây dựng, vật liệu...

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà

Vị trí xây dựng

Chi phí nhân công và vận chuyển vật liệu giữa các tỉnh thành có sự chênh lệch đáng kể. Những khu vực trung tâm đô thị thường có giá xây dựng cao hơn vùng nông thôn do chi phí nhân công, mặt bằng và vận chuyển tăng.

Kiến trúc

Ngôi nhà có thiết kế càng đơn giản, chi phí càng tiết kiệm. Ngược lại, các mẫu nhà có nhiều phòng, mái giật cấp, hiên rộng hoặc sử dụng nhiều chi tiết trang trí sẽ làm tăng tổng mức đầu tư.

Chất lượng vật liệu

Vật liệu xây dựng là yếu tố quyết định phần lớn ngân sách. Gia chủ có thể lựa chọn các dòng vật liệu ở phân khúc phổ thông, trung cấp hoặc cao cấp tùy khả năng tài chính.

Đối với mái tôn, hiện nay có nhiều loại như tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn cách nhiệt hay tôn giả ngói với mức giá khác nhau. Các dòng tôn chống nóng thường có giá cao hơn nhưng giúp cải thiện khả năng cách nhiệt.

Điều kiện thi công

Nếu nền đất yếu phải gia cố móng hoặc khu đất nằm trong ngõ nhỏ gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, chi phí xây dựng cũng sẽ tăng so với điều kiện thi công thông thường.