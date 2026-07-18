Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² hết bao nhiêu tiền?

| | Bất động sản

Nhà cấp 4 mái tôn là lựa chọn phổ biến nhờ chi phí xây dựng hợp lý, thời gian thi công nhanh, phù hợp với nhiều diện tích đất.

Nhà cấp 4 mái tôn là loại nhà có kết cấu một tầng, phần mái lợp bằng tôn thay vì ngói hoặc bê tông cốt thép. Hiện nay, mái tôn được sản xuất với nhiều chủng loại như tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn cách nhiệt và tôn giả ngói...

Với ưu điểm tiết kiệm chi phí, trọng lượng nhẹ và dễ bảo trì, nhà cấp 4 mái tôn là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có ngân sách vừa phải.

Xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² bao nhiêu tiền?

Để tính chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn, cần nắm được tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.

Thông thường, diện tích mái tôn được quy đổi khoảng 30-50% diện tích sàn, tùy độ dốc của mái. Phần tầng trệt (sàn chính) tính 100% diện tích thực tế. Phần móng tính 30-50% diện tích sàn (tùy theo móng đơn, móng băng, móng bè).

Với nhà cấp 4 mái tôn 80m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Tầng trệt 100% = 80m²

Phần móng nhà 50% = 40m²

Mái tôn 50% = 40m²

Tổng diện tích xây dựng là: 80m² + 40m² + 40m² = 160m²

Xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² hết bao nhiêu tiền?- Ảnh 1.

Nhà cấp 4 mái tôn. (Ảnh: Nhadepktv)

Đơn giá xây dựng phần thô trên thị trường hiện dao động từ 3,2 - 4 triệu đồng/m².

Đơn giá xây dựng trọn gói dao động từ 4,5 - 8 triệu đồng/m².

Công thức tính:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích X Đơn giá xây dựng

Giả sử tính theo đơn giá phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² = 3,5 triệu đồng/m² X 160m² = 560 triệu đồng.

Nếu tính theo đơn giá trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² = 7,5 triệu đồng/m² X 160m² = 1,2 tỷ đồng

Như vậy, tổng chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 80m² dao động trong khoảng từ hơn 560 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng, tùy theo đơn giá xây dựng, vật liệu...

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà

Vị trí xây dựng

Chi phí nhân công và vận chuyển vật liệu giữa các tỉnh thành có sự chênh lệch đáng kể. Những khu vực trung tâm đô thị thường có giá xây dựng cao hơn vùng nông thôn do chi phí nhân công, mặt bằng và vận chuyển tăng.

Kiến trúc

Ngôi nhà có thiết kế càng đơn giản, chi phí càng tiết kiệm. Ngược lại, các mẫu nhà có nhiều phòng, mái giật cấp, hiên rộng hoặc sử dụng nhiều chi tiết trang trí sẽ làm tăng tổng mức đầu tư.

Chất lượng vật liệu

Vật liệu xây dựng là yếu tố quyết định phần lớn ngân sách. Gia chủ có thể lựa chọn các dòng vật liệu ở phân khúc phổ thông, trung cấp hoặc cao cấp tùy khả năng tài chính.

Đối với mái tôn, hiện nay có nhiều loại như tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn cách nhiệt hay tôn giả ngói với mức giá khác nhau. Các dòng tôn chống nóng thường có giá cao hơn nhưng giúp cải thiện khả năng cách nhiệt.

Điều kiện thi công

Nếu nền đất yếu phải gia cố móng hoặc khu đất nằm trong ngõ nhỏ gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, chi phí xây dựng cũng sẽ tăng so với điều kiện thi công thông thường.

Bằng Lăng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên

Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên Nổi bật

Siêu đô thị 14 triệu dân TP.HCM có gì giống Seoul, chuyên gia chỉ ra bài học quy hoạch và một bài toán quyết định thành bại

Siêu đô thị 14 triệu dân TP.HCM có gì giống Seoul, chuyên gia chỉ ra bài học quy hoạch và một bài toán quyết định thành bại Nổi bật

Lãnh đạo phường Tân Phước khảo sát dự án Cảng Cái Mép Hạ và Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

Lãnh đạo phường Tân Phước khảo sát dự án Cảng Cái Mép Hạ và Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

09:52 , 18/07/2026
TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026

TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026

09:26 , 18/07/2026
Thái Nguyên bứt phá, đón cơ hội sở hữu bất động sản Quảng trường FECON Square City

Thái Nguyên bứt phá, đón cơ hội sở hữu bất động sản Quảng trường FECON Square City

09:00 , 18/07/2026
Quảng Ngãi: Cho phép khai thác hơn 40ha rừng để đầu tư khu đô thị Măng Đen

Quảng Ngãi: Cho phép khai thác hơn 40ha rừng để đầu tư khu đô thị Măng Đen

08:57 , 18/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên