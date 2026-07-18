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Nguyễn Thị Thanh Nga 48 tuổi ra đầu thú

| | Bất động sản

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nga lợi dụng việc kinh doanh, mua bán bất động sản để chiếm đoạt tiền của nhiều người

Ngày 17/07/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1978, trú tại TDP Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú trước pháp luật.

Trước đó, vào năm 2018, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nga lợi dụng việc kinh doanh, mua bán bất động sản để chiếm đoạt tiền của nhiều người dân khác nhau tại địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi làm ăn tại nhiều tỉnh, thành ở phía Nam.

Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thanh Nga đầu thú - Ành: Công an tỉnh Quảng Trị Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thanh Nga đầu thú - Ành: Công an tỉnh Quảng Trị

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 22/06/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và ra Quyết định truy nã đặc biệt số 8818/QĐTN-CSHS ngày 08/7/2026 để tiến hành truy bắt.

Sau một thời gian thực hiện nhiều biện pháp vận động, ngày 17/7/2026 đối tượng đã đến đầu thú tại Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để tiếp nhận, thụ lý theo đúng quy định.

Theo Trang Anh

Đời Sống Pháp Luật

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