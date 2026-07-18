Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua nhà ở xã hội chưa đủ 5 năm đã cho thuê lại, chủ nhà có thể bị phạt đến 120 triệu đồng, thu hồi căn hộ

| | Bất động sản

Dù không có nhu cầu bán và chỉ muốn cho thuê lại để tránh bỏ trống căn hộ trong thời gian chuyển công tác, người mua nhà ở xã hội vẫn có thể bị xử phạt nặng nếu cho thuê không đúng quy định. Bộ Xây dựng khẳng định, hành vi này có thể bị phạt tới 120 triệu đồng và bị thu hồi nhà ở xã hội.

Mới đây, một người dân gửi câu hỏi đến Bộ Xây dựng cho biết gia đình đã mua một căn hộ nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua. Do được điều chuyển công tác sang địa phương khác trong một thời gian, gia đình muốn cho sinh viên hoặc hộ gia đình khác thuê lại căn hộ để tránh bỏ trống, đồng thời băn khoăn việc này có được pháp luật cho phép hay không và nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào.

Trả lời vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết Luật Nhà ở năm 2023 quy định nhà ở xã hội là loại nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở.

Theo điểm d, đ và e khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở năm 2023, người mua nhà ở xã hội không được bán lại căn hộ trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, trừ trường hợp bán lại cho chủ đầu tư hoặc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Sau khi hết thời hạn 5 năm và đã được cấp Giấy chứng nhận, người mua mới được bán lại theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật Nhà ở năm 2023 cũng quy định các điều kiện đối với giao dịch về nhà ở, trong đó có giao dịch cho thuê.

Đáng chú ý, theo điểm b khoản 2 Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội nếu bán, cho thuê lại hoặc cho mượn nhà không đúng quy định sẽ bị xử phạt hành chính từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng.

Không chỉ bị xử phạt bằng tiền, khoản 6 Điều 64 của nghị định này còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi nhà ở xã hội đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Ngoài ra, khoản 7 Điều 75 Nghị định 100/2024/NĐ-CP cũng giao trách nhiệm cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ việc bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Từ các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng cho biết pháp luật hiện hành đã quy định rõ về việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội cũng như chế tài đối với các hành vi bán hoặc cho thuê lại không đúng quy định.

Do đó, người mua nhà ở xã hội cần nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị định hướng dẫn trước khi thực hiện việc cho thuê hoặc chuyển nhượng căn hộ nhằm tránh bị xử phạt, đồng thời có nguy cơ bị thu hồi nhà ở xã hội.

Hân Dao

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên

Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên Nổi bật

Siêu đô thị 14 triệu dân TP.HCM có gì giống Seoul, chuyên gia chỉ ra bài học quy hoạch và một bài toán quyết định thành bại

Siêu đô thị 14 triệu dân TP.HCM có gì giống Seoul, chuyên gia chỉ ra bài học quy hoạch và một bài toán quyết định thành bại Nổi bật

Chờ đến 2027 mới hoàn thành, nhưng nút giao An Phú sẽ có thêm nhánh cầu vượt thông xe cuối tháng 7

Chờ đến 2027 mới hoàn thành, nhưng nút giao An Phú sẽ có thêm nhánh cầu vượt thông xe cuối tháng 7

14:45 , 18/07/2026
Tôi bán căn nhà đầu tiên của mình, người trả giá cao nhất lại là người khiến tôi áy náy nhất

Tôi bán căn nhà đầu tiên của mình, người trả giá cao nhất lại là người khiến tôi áy náy nhất

14:09 , 18/07/2026
Nguyễn Thị Thanh Nga 48 tuổi ra đầu thú

Nguyễn Thị Thanh Nga 48 tuổi ra đầu thú

14:06 , 18/07/2026
Nghệ An tìm 'chủ mới' cho khu đất vàng từng quy hoạch xây Trung tâm hành chính

Nghệ An tìm 'chủ mới' cho khu đất vàng từng quy hoạch xây Trung tâm hành chính

12:17 , 18/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên