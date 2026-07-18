Xã Quốc Oai sắp đấu giá 14 thửa đất, giá khởi điểm từ 10,49 triệu đồng/m²

Theo thông báo, đợt đấu giá gồm 12 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ĐG06, khu đường vành đai xã Sài Sơn (nay là xã Quốc Oai) và 2 thửa đất thuộc dự án ĐG02/2019 tại thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn cũ, nay là xã Quốc Oai).

Ảnh minh họa: Phương Nga

Giá khởi điểm các thửa đất tại dự án khu đường vành đai Sài Sơn dao động từ 10.499.500 đồng/m² đến 15.648.050 đồng/m², trong khi hai thửa đất tại Sơn Trung có giá khởi điểm 17.045.000 đồng/m².

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng, theo phương thức trả giá lên và đấu giá từng thửa đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8 giờ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 28-7. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước bằng 35% giá trị thửa đất theo giá khởi điểm.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 31-7 tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quốc Oai, thôn Phủ Quốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội.