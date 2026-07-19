Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gặp Thủ tướng, ông Đặng Hồng Anh kiến nghị rà soát chính sách tiền thuê đất khi nhiều nơi tăng đột biến tới 35 lần

| | Bất động sản

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất, tránh việc điều chỉnh đột biến.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nêu kiến nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng", theo thông tin Báo điện tử Chính phủ.

Tại Hội nghị, ﻿ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc rà soát chính sách tiền thuê đất để tránh các đợt điều chỉnh tăng quá lớn.

Thứ nhất, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ kiến nghị thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Cần có một đầu mối và hệ thống điện tử thống nhất, công khai tiến độ và xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian xử lý.

Thứ hai, đối với các điểm nghẽn phổ biến về đất đai, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, tín dụng và hành chính thuế, Chủ tịch Hội Doanh nhân kiến nghị tổ chức xử lý theo chuyên đề. Theo ông Đặng Hồng Anh những vấn đề liên ngành cần có tổ công tác, thời gian giải quyết và quy trình liên thông, không để doanh nghiệp phải tự đi xin ý kiến của nhiều cơ quan.

Thứ ba về tiếp cận vốn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp thông qua cho vay dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và dữ liệu kinh doanh. Vị này cũng cho rằng, cần có gói vốn phù hợp, có thể tỷ lệ 1-2% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Thứ tư, ông Đặng Hồng Anh kiến nghị rà soát chính sách tiền thuê đất theo hướng ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành.

Theo vị này, nhiều doanh nghiệp hội viên đang gặp áp lực rất lớn từ chi phí thuê đất. Ông dẫn trường hợp tại Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ, tiền thuê đất tăng từ 600 triệu giai đoạn 2016-2020 lên 4,3 tỷ trong giai đoạn 2021-2025 và 20,8 tỷ giai đoạn 2026-2030 (tức là gấp 35 lần so với thời gian đầu khi ký thuê đất với tỉnh). Tiền thuê đất đã chiếm 50% doanh thu thuần của doanh nghiệp trong năm 2025.

Từ thực tế này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất, tránh việc điều chỉnh đột biến, vượt khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng.

Thứ năm, Hội cũng kiến nghị đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước tại những doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không nắm quyền chi phối. Theo ông Đặng Hồng Anh cần có lộ trình cụ thể, công khai, qua đó giải phóng được nguồn lực, tăng tính chủ động trong việc đầu tư phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Dương Dương

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên

Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên Nổi bật

Siêu đô thị 14 triệu dân TP.HCM có gì giống Seoul, chuyên gia chỉ ra bài học quy hoạch và một bài toán quyết định thành bại

Siêu đô thị 14 triệu dân TP.HCM có gì giống Seoul, chuyên gia chỉ ra bài học quy hoạch và một bài toán quyết định thành bại Nổi bật

Doanh nghiệp sắp làm siêu dự án 75.000 tỷ đồng hồi sinh dòng sông ô nhiễm nhất Hà Nội đang sở hữu hệ sinh thái bất động sản ra sao?

Doanh nghiệp sắp làm siêu dự án 75.000 tỷ đồng hồi sinh dòng sông ô nhiễm nhất Hà Nội đang sở hữu hệ sinh thái bất động sản ra sao?

06:47 , 19/07/2026
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị gỡ vướng cho 22.300 căn hộ loại hình cho thuê 50 năm còn tồn đọng trên cả nước

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị gỡ vướng cho 22.300 căn hộ loại hình cho thuê 50 năm còn tồn đọng trên cả nước

22:37 , 18/07/2026
Đà Nẵng thu hồi 280 căn hộ để giải tỏa 3 chung cư xuống cấp

Đà Nẵng thu hồi 280 căn hộ để giải tỏa 3 chung cư xuống cấp

22:32 , 18/07/2026
Xã Quốc Oai sắp đấu giá 14 thửa đất, giá khởi điểm từ 10,49 triệu đồng/m²

Xã Quốc Oai sắp đấu giá 14 thửa đất, giá khởi điểm từ 10,49 triệu đồng/m²

16:21 , 18/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên