Đoàn viên cơ sở góp sức 'làm sạch' dữ liệu đất đai ở Hà Nội
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên phường Phúc Lợi (Hà Nội) đang cùng chính quyền địa phương bước vào chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Từ hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đến việc cập nhật thông tin, tuổi trẻ đang góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
VIDEO: Thanh niên tình nguyện trong 45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai ở Hà Nội.
Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai tại Hà Nội. Tại phường Phúc Lợi, đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng ở cơ sở hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ những bước đầu tiên.
Không trực tiếp xử lý dữ liệu, nhưng những phần việc nhỏ của các bạn trẻ giúp cán bộ chuyên môn tập trung rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Đoàn viên trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra giấy tờ, bổ sung thông tin để hoàn thành thủ tục ngay trong một lần đến làm việc.
Theo chị Bùi Thị Trà Vinh - Bí thư Đoàn phường Phúc Lợi, Đoàn phường đã huy động khoảng 200 đoàn viên, chia 3 ca/ngày, đồng hành cùng 13 tổ công tác. Trước khi hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận, đoàn viên đã xuống từng tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; đồng thời đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại.
"Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ. Có những ngày làm việc từ sáng đến tối nhưng không ai nề hà. Các đoàn viên luôn sẵn sàng khi địa phương cần. Qua chiến dịch, màu áo xanh đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân", chị Trà Vinh nói.
Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phúc Lợi đánh giá, sự tham gia của đoàn viên, thanh niên cùng các đoàn thể đã giúp giảm tải cho các tổ công tác, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
Chiến dịch 45 ngày đêm không chỉ diễn ra tại hội trường. Trước khi hỗ trợ tại điểm tiếp nhận, nhiều đoàn viên đã đến từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; đồng thời hỗ trợ thu thập, cập nhật thông tin cho người già yếu, neo đơn ngay tại nhà.
Bên cạnh màu áo xanh thanh niên là sự đồng hành của Công an phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, giáo viên, cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các thành viên tổ công tác. Tất cả cùng bám sát cơ sở, làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Phía sau mỗi bộ hồ sơ được hoàn thiện là sự phối hợp của nhiều lực lượng. Những việc làm bình dị của các tình nguyện viên đang góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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