Đoàn viên cơ sở góp sức 'làm sạch' dữ liệu đất đai ở Hà Nội

"Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ. Có những ngày làm việc từ sáng đến tối nhưng không ai nề hà. Các đoàn viên luôn sẵn sàng khi địa phương cần. Qua chiến dịch, màu áo xanh đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân", chị Trà Vinh nói.