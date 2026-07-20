Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc nghiên cứu loạt dự án hạ tầng tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Tô Thương (Trung Quốc) về tình hình nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Kiện Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tô Thương, đánh giá tỉnh Lâm Đồng sở hữu vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đặc biệt, là lợi thế mà không nhiều địa phương ở Việt Nam có được.

Tập đoàn mong muốn tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị phối hợp với các đối tác khác xây dựng, phát triển các dự án tại địa phương, nhất là trong lĩnh vực giao thông, đô thị.

Hiện nay, Tập đoàn đã khảo sát, nghiên cứu một số dự án trọng điểm tại Lâm Đồng như, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm; dự án cao tốc kết nối Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa; dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực hồ Xuân Hương.

Trong quá trình nghiên cứu, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ các sở, ngành của tỉnh. Hiện Tập đoàn cũng đã thành lập Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng để thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động đầu tư.

Thời gian tới, Tập đoàn Tô Thương kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối của tỉnh trong quá trình hoàn thiện các đề xuất và triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các dự án đầu tư của Tập đoàn Tô Thương.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, cung cấp các thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn trong quá trình nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hoan nghênh và đánh giá cao việc Tập đoàn Tô Thương chủ động nghiên cứu, khảo sát, đề xuất các định hướng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, quan điểm nhất quán của Lâm Đồng là luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và thông thoáng cho doanh nghiệp.

Tỉnh xác định cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cam kết hỗ trợ tối đa trong quá trình tìm hiểu cơ hội hợp tác và triển khai các dự án.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin với Tập đoàn Tô Thương để để hai bên đi đến những kết quả bước đầu.

Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, hướng đến sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn Tập đoàn Tô Thương đẩy nhanh quá trình khảo sát, nghiên cứu và hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông.

Việc hình thành các tuyến giao thông động lực sẽ tạo động lực mạnh mẽ, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư vào Lâm Đồng.

Tập đoàn Tô Thương là doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng theo hướng công nghệ cao, đổi mới và thông minh. Các lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Tập đoàn gồm xây dựng, phát triển đô thị, cảng biển và hệ thống giao thông thông minh. Năm 2024, Tập đoàn Tô Thương nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.