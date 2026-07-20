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Thiết kế 'vừa đủ' cho ngôi nhà hạn chế về cả vị trí, diện tích và ngân sách

| | Bất động sản

Ngôi nhà nằm ở vị trí hẻm cụt được xây dựng trên diện tích 5x10m2 với ngân sách hạn chế. Thiết kế vì thế tập trung vào sự "vừa đủ" để thỏa mãn cả nhu cầu sống lẫn bối cảnh hiện trạng.

Ngôi nhà nằm trong một con hẻm cụt ít xe cộ qua lại, không gian giao thông vì thế trở thành khoảng sân tập thể của cộng đồng dân cư trong xóm nhỏ. Thiết kế chọn cách tiếp cận cởi mở với bối cảnh xung quanh thay vì theo xu hướng khép kín như phần lớn nhà ở đô thị.

Các không gian chuyển tiếp với bên ngoài, đặc biệt là ở khu vực tầng trệt được tính toán về độ sâu, ranh giới, vật liệu để tạo ra những khoảng đệm mềm mại cho phép không gian bên trong có thể mở và kết nối với môi trường xung quanh mà vẫn đảm bảo tính riêng tư của đời sống gia đình.

Với hạn chế về diện tích và kinh phí xây dựng, ngôi nhà được thiết kế trong tinh thần tiết chế về không gian, mọi công năng yêu cầu được bố trí vừa đủ, vật dụng nội thất cũng được tối ưu hóa để không gian trở nên gọn gàng hơn. Trong khi những không gian phòng riêng chú trọng đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân, các không gian chia sẻ hướng đến việc tạo ra những khoảng trống linh hoạt, liên tục và kết nối, nơi đời sống giữa con người, thiên nhiên và môi trường cùng cộng hưởng trong nhiều hoạt cảnh khác nhau.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

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